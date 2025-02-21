NIM: Nuveen Select Maturities Municipal Fund
今日NIM汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点9.23和高点9.29进行交易。
关注Nuveen Select Maturities Municipal Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NIM新闻
常见问题解答
NIM股票今天的价格是多少？
Nuveen Select Maturities Municipal Fund股票今天的定价为9.27。它在9.23 - 9.29范围内交易，昨天的收盘价为9.26，交易量达到28。NIM的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Select Maturities Municipal Fund股票是否支付股息？
Nuveen Select Maturities Municipal Fund目前的价值为9.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.98%和USD。实时查看图表以跟踪NIM走势。
如何购买NIM股票？
您可以以9.27的当前价格购买Nuveen Select Maturities Municipal Fund股票。订单通常设置在9.27或9.57附近，而28和0.11%显示市场活动。立即关注NIM的实时图表更新。
如何投资NIM股票？
投资Nuveen Select Maturities Municipal Fund需要考虑年度范围8.60 - 9.64和当前价格9.27。许多人在以9.27或9.57下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看NIM价格图表，了解每日变化。
NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND的最高价格是9.64。在8.60 - 9.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Select Maturities Municipal Fund的绩效。
NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND股票的最低价格是多少？
NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND（NIM）的最低价格为8.60。将其与当前的9.27和8.60 - 9.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NIM股票是什么时候拆分的？
Nuveen Select Maturities Municipal Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.26和1.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.26
- 开盘价
- 9.26
- 卖价
- 9.27
- 买价
- 9.57
- 最低价
- 9.23
- 最高价
- 9.29
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- -0.22%
- 6个月变化
- 1.53%
- 年变化
- 1.98%
- 实际值
-
- 预测值
- -2.9%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 3.504%
- 预测值
- 前值
- 3.571%
- 实际值
- 3.625%
- 预测值
- 前值
- 3.710%