NIM: Nuveen Select Maturities Municipal Fund
El tipo de cambio de NIM de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.23, mientras que el máximo ha alcanzado 9.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen Select Maturities Municipal Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NIM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NIM hoy?
Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) se evalúa hoy en 9.27. El instrumento se negocia dentro de 9.23 - 9.30; el cierre de ayer ha sido 9.26 y el volumen comercial ha alcanzado 76. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NIM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Nuveen Select Maturities Municipal Fund?
Nuveen Select Maturities Municipal Fund se evalúa actualmente en 9.27. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.98% y USD. Monitoree los movimientos de NIM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NIM?
Puede comprar acciones de Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) al precio actual de 9.27. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.27 o 9.57, mientras que 76 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NIM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NIM?
Invertir en Nuveen Select Maturities Municipal Fund implica tener en cuenta el rango anual 8.60 - 9.64 y el precio actual 9.27. Muchos comparan -0.22% y 1.53% antes de colocar órdenes en 9.27 o 9.57. Estudie los cambios diarios de precios de NIM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?
El precio más alto de NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) en el último año ha sido 9.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.60 - 9.64, una comparación con 9.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Nuveen Select Maturities Municipal Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?
El precio más bajo de NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) para el año ha sido 8.60. La comparación con los actuales 9.27 y 8.60 - 9.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NIM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NIM?
En el pasado, Nuveen Select Maturities Municipal Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.26 y 1.98% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 9.26
- Open
- 9.26
- Bid
- 9.27
- Ask
- 9.57
- Low
- 9.23
- High
- 9.30
- Volumen
- 76
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- -0.22%
- Cambio a 6 meses
- 1.53%
- Cambio anual
- 1.98%
- Act.
-
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 1.8%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.5%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 93.5
- Prev.
- 94.2
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.953%