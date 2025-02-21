КотировкиРазделы
NIM: Nuveen Select Maturities Municipal Fund

9.27 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NIM за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.23, а максимальная — 9.29.

Следите за динамикой Nuveen Select Maturities Municipal Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NIM сегодня?

Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) сегодня оценивается на уровне 9.27. Инструмент торгуется в пределах 9.23 - 9.29, вчерашнее закрытие составило 9.26, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NIM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Select Maturities Municipal Fund?

Nuveen Select Maturities Municipal Fund в настоящее время оценивается в 9.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.98% и USD. Отслеживайте движения NIM на графике в реальном времени.

Как купить акции NIM?

Вы можете купить акции Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) по текущей цене 9.27. Ордера обычно размещаются около 9.27 или 9.57, тогда как 28 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NIM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NIM?

Инвестирование в Nuveen Select Maturities Municipal Fund предполагает учет годового диапазона 8.60 - 9.64 и текущей цены 9.27. Многие сравнивают -0.22% и 1.53% перед размещением ордеров на 9.27 или 9.57. Изучайте ежедневные изменения цены NIM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?

Самая высокая цена NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) за последний год составила 9.64. Акции заметно колебались в пределах 8.60 - 9.64, сравнение с 9.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Select Maturities Municipal Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?

Самая низкая цена NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) за год составила 8.60. Сравнение с текущими 9.27 и 8.60 - 9.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NIM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NIM?

В прошлом Nuveen Select Maturities Municipal Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.26 и 1.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.23 9.29
Годовой диапазон
8.60 9.64
Предыдущее закрытие
9.26
Open
9.26
Bid
9.27
Ask
9.57
Low
9.23
High
9.29
Объем
28
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
-0.22%
6-месячное изменение
1.53%
Годовое изменение
1.98%
27 октября, понедельник
12:30
USD
Заказы на товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-2.9%
Пред.
2.9%
12:30
USD
Заказы на базовые товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.4%
15:30
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
3.504%
Прог.
Пред.
3.571%
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
3.625%
Прог.
Пред.
3.710%