Курс NIM за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.23, а максимальная — 9.29.

Следите за динамикой Nuveen Select Maturities Municipal Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.