NIM: Nuveen Select Maturities Municipal Fund
Курс NIM за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.23, а максимальная — 9.29.
Следите за динамикой Nuveen Select Maturities Municipal Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NIM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NIM сегодня?
Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) сегодня оценивается на уровне 9.27. Инструмент торгуется в пределах 9.23 - 9.29, вчерашнее закрытие составило 9.26, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NIM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Select Maturities Municipal Fund?
Nuveen Select Maturities Municipal Fund в настоящее время оценивается в 9.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.98% и USD. Отслеживайте движения NIM на графике в реальном времени.
Как купить акции NIM?
Вы можете купить акции Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) по текущей цене 9.27. Ордера обычно размещаются около 9.27 или 9.57, тогда как 28 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NIM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NIM?
Инвестирование в Nuveen Select Maturities Municipal Fund предполагает учет годового диапазона 8.60 - 9.64 и текущей цены 9.27. Многие сравнивают -0.22% и 1.53% перед размещением ордеров на 9.27 или 9.57. Изучайте ежедневные изменения цены NIM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?
Самая высокая цена NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) за последний год составила 9.64. Акции заметно колебались в пределах 8.60 - 9.64, сравнение с 9.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Select Maturities Municipal Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?
Самая низкая цена NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) за год составила 8.60. Сравнение с текущими 9.27 и 8.60 - 9.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NIM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NIM?
В прошлом Nuveen Select Maturities Municipal Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.26 и 1.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.26
- Open
- 9.26
- Bid
- 9.27
- Ask
- 9.57
- Low
- 9.23
- High
- 9.29
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- -0.22%
- 6-месячное изменение
- 1.53%
- Годовое изменение
- 1.98%
- Акт.
-
- Прог.
- -2.9%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 3.504%
- Прог.
- Пред.
- 3.571%
- Акт.
- 3.625%
- Прог.
- Пред.
- 3.710%