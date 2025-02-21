クォートセクション
通貨 / NIM
株に戻る

NIM: Nuveen Select Maturities Municipal Fund

9.27 USD 0.01 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NIMの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり9.23の安値と9.30の高値で取引されました。

Nuveen Select Maturities Municipal Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NIM News

よくあるご質問

NIM株の現在の価格は？

Nuveen Select Maturities Municipal Fundの株価は本日9.27です。9.23 - 9.30内で取引され、前日の終値は9.26、取引量は76に達しました。NIMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Nuveen Select Maturities Municipal Fundの株は配当を出しますか？

Nuveen Select Maturities Municipal Fundの現在の価格は9.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.98%やUSDにも注目します。NIMの動きはライブチャートで確認できます。

NIM株を買う方法は？

Nuveen Select Maturities Municipal Fundの株は現在9.27で購入可能です。注文は通常9.27または9.57付近で行われ、76や0.11%が市場の動きを示します。NIMの最新情報はライブチャートで確認できます。

NIM株に投資する方法は？

Nuveen Select Maturities Municipal Fundへの投資では、年間の値幅8.60 - 9.64と現在の9.27を考慮します。注文は多くの場合9.27や9.57で行われる前に、-0.22%や1.53%と比較されます。NIMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUNDの株の最高値は？

NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUNDの過去1年の最高値は9.64でした。8.60 - 9.64内で株価は大きく変動し、9.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen Select Maturities Municipal Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUNDの株の最低値は？

NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND(NIM)の年間最安値は8.60でした。現在の9.27や8.60 - 9.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NIMの動きはライブチャートで確認できます。

NIMの株式分割はいつ行われましたか？

Nuveen Select Maturities Municipal Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.26、1.98%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.23 9.30
1年のレンジ
8.60 9.64
以前の終値
9.26
始値
9.26
買値
9.27
買値
9.57
安値
9.23
高値
9.30
出来高
76
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
-0.22%
6ヶ月の変化
1.53%
1年の変化
1.98%
28 10月, 火曜日
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
1.8%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.5%
-0.3%
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
93.5
94.2
17:00
USD
7年債入札
実際
期待
3.953%