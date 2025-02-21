- 概要
NIM: Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIMの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり9.23の安値と9.30の高値で取引されました。
Nuveen Select Maturities Municipal Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NIM News
よくあるご質問
NIM株の現在の価格は？
Nuveen Select Maturities Municipal Fundの株価は本日9.27です。9.23 - 9.30内で取引され、前日の終値は9.26、取引量は76に達しました。NIMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nuveen Select Maturities Municipal Fundの株は配当を出しますか？
Nuveen Select Maturities Municipal Fundの現在の価格は9.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.98%やUSDにも注目します。NIMの動きはライブチャートで確認できます。
NIM株を買う方法は？
Nuveen Select Maturities Municipal Fundの株は現在9.27で購入可能です。注文は通常9.27または9.57付近で行われ、76や0.11%が市場の動きを示します。NIMの最新情報はライブチャートで確認できます。
NIM株に投資する方法は？
Nuveen Select Maturities Municipal Fundへの投資では、年間の値幅8.60 - 9.64と現在の9.27を考慮します。注文は多くの場合9.27や9.57で行われる前に、-0.22%や1.53%と比較されます。NIMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUNDの株の最高値は？
NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUNDの過去1年の最高値は9.64でした。8.60 - 9.64内で株価は大きく変動し、9.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen Select Maturities Municipal Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUNDの株の最低値は？
NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND(NIM)の年間最安値は8.60でした。現在の9.27や8.60 - 9.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NIMの動きはライブチャートで確認できます。
NIMの株式分割はいつ行われましたか？
Nuveen Select Maturities Municipal Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.26、1.98%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 9.26
- 始値
- 9.26
- 買値
- 9.27
- 買値
- 9.57
- 安値
- 9.23
- 高値
- 9.30
- 出来高
- 76
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- -0.22%
- 6ヶ月の変化
- 1.53%
- 1年の変化
- 1.98%
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 93.5
- 前
- 94.2
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.953%