NIM: Nuveen Select Maturities Municipal Fund
Der Wechselkurs von NIM hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.23 bis zu einem Hoch von 9.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuveen Select Maturities Municipal Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NIM heute?
Die Aktie von Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) notiert heute bei 9.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.23 - 9.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.26 und das Handelsvolumen erreichte 76. Das Live-Chart von NIM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NIM Dividenden?
Nuveen Select Maturities Municipal Fund wird derzeit mit 9.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.98% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NIM zu verfolgen.
Wie kaufe ich NIM-Aktien?
Sie können Aktien von Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) zum aktuellen Kurs von 9.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.27 oder 9.57 platziert, während 76 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NIM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NIM-Aktien?
Bei einer Investition in Nuveen Select Maturities Municipal Fund müssen die jährliche Spanne 8.60 - 9.64 und der aktuelle Kurs 9.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.22% und 1.53%, bevor sie Orders zu 9.27 oder 9.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NIM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?
Der höchste Kurs von NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) im vergangenen Jahr lag bei 9.64. Innerhalb von 8.60 - 9.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuveen Select Maturities Municipal Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?
Der niedrigste Kurs von NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) im Laufe des Jahres betrug 8.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.27 und der Spanne 8.60 - 9.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NIM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NIM statt?
Nuveen Select Maturities Municipal Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.26 und 1.98% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.26
- Eröffnung
- 9.26
- Bid
- 9.27
- Ask
- 9.57
- Tief
- 9.23
- Hoch
- 9.30
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- -0.22%
- 6-Monatsänderung
- 1.53%
- Jahresänderung
- 1.98%
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
-
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 94.2
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%