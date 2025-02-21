- Panoramica
NIM: Nuveen Select Maturities Municipal Fund
Il tasso di cambio NIM ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.23 e ad un massimo di 9.29.
Segui le dinamiche di Nuveen Select Maturities Municipal Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NIM News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NIM oggi?
Oggi le azioni Nuveen Select Maturities Municipal Fund sono prezzate a 9.27. Viene scambiato all'interno di 9.23 - 9.29, la chiusura di ieri è stata 9.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NIM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nuveen Select Maturities Municipal Fund pagano dividendi?
Nuveen Select Maturities Municipal Fund è attualmente valutato a 9.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.98% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NIM.
Come acquistare azioni NIM?
Puoi acquistare azioni Nuveen Select Maturities Municipal Fund al prezzo attuale di 9.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.27 o 9.57, mentre 28 e 0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NIM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NIM?
Investire in Nuveen Select Maturities Municipal Fund implica considerare l'intervallo annuale 8.60 - 9.64 e il prezzo attuale 9.27. Molti confrontano -0.22% e 1.53% prima di effettuare ordini su 9.27 o 9.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NIM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?
Il prezzo massimo di NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND nell'ultimo anno è stato 9.64. All'interno di 8.60 - 9.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen Select Maturities Municipal Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND?
Il prezzo più basso di NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND (NIM) nel corso dell'anno è stato 8.60. Confrontandolo con gli attuali 9.27 e 8.60 - 9.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NIM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NIM?
Nuveen Select Maturities Municipal Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.26 e 1.98%.
- Chiusura Precedente
- 9.26
- Apertura
- 9.26
- Bid
- 9.27
- Ask
- 9.57
- Minimo
- 9.23
- Massimo
- 9.29
- Volume
- 28
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- -0.22%
- Variazione Semestrale
- 1.53%
- Variazione Annuale
- 1.98%
- Agire
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.710%