Moedas / NHTC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NHTC: Natural Health Trends Corp
4.53 USD 0.09 (2.03%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NHTC para hoje mudou para 2.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.50 e o mais alto foi 4.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Natural Health Trends Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NHTC Notícias
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Palantir, Coca-Cola, Kewaunee Scientific and Natural Health Trends
- Top Research Reports for NVIDIA, Palantir & Coca-Cola
- NHTC Stock Gains Despite Decline in Q2 Earnings, Gross Margin Down
- Earnings call transcript: Natural Health Trends posts Q2 2025 net income
- Natural Health Trends Corp. (NHTC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
4.50 4.57
Faixa anual
4.02 6.79
- Fechamento anterior
- 4.44
- Open
- 4.50
- Bid
- 4.53
- Ask
- 4.83
- Low
- 4.50
- High
- 4.57
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 2.03%
- Mudança mensal
- 2.49%
- Mudança de 6 meses
- -11.18%
- Mudança anual
- -23.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh