KurseKategorien
Währungen / NHTC
Zurück zum Aktien

NHTC: Natural Health Trends Corp

4.56 USD 0.02 (0.44%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NHTC hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.51 bis zu einem Hoch von 4.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Natural Health Trends Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NHTC News

Tagesspanne
4.51 4.59
Jahresspanne
4.02 6.79
Vorheriger Schlusskurs
4.54
Eröffnung
4.53
Bid
4.56
Ask
4.86
Tief
4.51
Hoch
4.59
Volumen
16
Tagesänderung
0.44%
Monatsänderung
3.17%
6-Monatsänderung
-10.59%
Jahresänderung
-23.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K