Валюты / NHTC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NHTC: Natural Health Trends Corp
4.51 USD 0.15 (3.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NHTC за сегодня изменился на -3.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.50, а максимальная — 4.71.
Следите за динамикой Natural Health Trends Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NHTC
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Palantir, Coca-Cola, Kewaunee Scientific and Natural Health Trends
- Top Research Reports for NVIDIA, Palantir & Coca-Cola
- NHTC Stock Gains Despite Decline in Q2 Earnings, Gross Margin Down
- Earnings call transcript: Natural Health Trends posts Q2 2025 net income
- Natural Health Trends Corp. (NHTC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
4.50 4.71
Годовой диапазон
4.02 6.79
- Предыдущее закрытие
- 4.66
- Open
- 4.67
- Bid
- 4.51
- Ask
- 4.81
- Low
- 4.50
- High
- 4.71
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -3.22%
- Месячное изменение
- 2.04%
- 6-месячное изменение
- -11.57%
- Годовое изменение
- -24.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.