货币 / NHTC
NHTC: Natural Health Trends Corp
4.44 USD 0.07 (1.55%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NHTC汇率已更改-1.55%。当日，交易品种以低点4.44和高点4.58进行交易。
关注Natural Health Trends Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NHTC新闻
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Palantir, Coca-Cola, Kewaunee Scientific and Natural Health Trends
- Top Research Reports for NVIDIA, Palantir & Coca-Cola
- NHTC Stock Gains Despite Decline in Q2 Earnings, Gross Margin Down
- Earnings call transcript: Natural Health Trends posts Q2 2025 net income
- Natural Health Trends Corp. (NHTC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
4.44 4.58
年范围
4.02 6.79
- 前一天收盘价
- 4.51
- 开盘价
- 4.54
- 卖价
- 4.44
- 买价
- 4.74
- 最低价
- 4.44
- 最高价
- 4.58
- 交易量
- 24
- 日变化
- -1.55%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- -12.94%
- 年变化
- -25.50%
