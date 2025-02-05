通貨 / NHTC
NHTC: Natural Health Trends Corp
4.54 USD 0.10 (2.25%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NHTCの今日の為替レートは、2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり4.50の安値と4.57の高値で取引されました。
Natural Health Trends Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NHTC News
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Palantir, Coca-Cola, Kewaunee Scientific and Natural Health Trends
- Top Research Reports for NVIDIA, Palantir & Coca-Cola
- NHTC Stock Gains Despite Decline in Q2 Earnings, Gross Margin Down
- Earnings call transcript: Natural Health Trends posts Q2 2025 net income
- Natural Health Trends Corp. (NHTC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
4.50 4.57
1年のレンジ
4.02 6.79
- 以前の終値
- 4.44
- 始値
- 4.50
- 買値
- 4.54
- 買値
- 4.84
- 安値
- 4.50
- 高値
- 4.57
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- 2.25%
- 1ヶ月の変化
- 2.71%
- 6ヶ月の変化
- -10.98%
- 1年の変化
- -23.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K