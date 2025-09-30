CotaçõesSeções
NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu

24.43 USD 0.21 (0.87%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NGL-PC para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.36 e o mais alto foi 24.43.

Veja a dinâmica do par de moedas NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de NGL-PC hoje?

Hoje NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) está avaliado em 24.43. O instrumento é negociado dentro de 0.87%, o fechamento de ontem foi 24.22, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NGL-PC em tempo real.

As ações de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu pagam dividendos?

Atualmente NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu está avaliado em 24.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.48% e USD. Monitore os movimentos de NGL-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de NGL-PC?

Você pode comprar ações de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) pelo preço atual 24.43. Ordens geralmente são executadas perto de 24.43 ou 24.73, enquanto 13 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NGL-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de NGL-PC?

Investir em NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu envolve considerar a faixa anual 20.23 - 24.44 e o preço atual 24.43. Muitos comparam 3.60% e 18.48% antes de enviar ordens em 24.43 ou 24.73. Estude as mudanças diárias de preço de NGL-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações NGL Energy Partners LP?

O maior preço de NGL Energy Partners LP (NGL-PC) no último ano foi 24.44. As ações oscilaram bastante dentro de 20.23 - 24.44, e a comparação com 24.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações NGL Energy Partners LP?

O menor preço de NGL Energy Partners LP (NGL-PC) no ano foi 20.23. A comparação com o preço atual 24.43 e 20.23 - 24.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NGL-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de NGL-PC?

No passado NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.22 e 18.48% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.36 24.43
Faixa anual
20.23 24.44
Fechamento anterior
24.22
Open
24.38
Bid
24.43
Ask
24.73
Low
24.36
High
24.43
Volume
13
Mudança diária
0.87%
Mudança mensal
3.60%
Mudança de 6 meses
18.48%
Mudança anual
18.48%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4