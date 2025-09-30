- Visão do mercado
NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu
A taxa do NGL-PC para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.36 e o mais alto foi 24.43.
Veja a dinâmica do par de moedas NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NGL-PC hoje?
Hoje NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) está avaliado em 24.43. O instrumento é negociado dentro de 0.87%, o fechamento de ontem foi 24.22, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NGL-PC em tempo real.
As ações de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu pagam dividendos?
Atualmente NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu está avaliado em 24.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.48% e USD. Monitore os movimentos de NGL-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NGL-PC?
Você pode comprar ações de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) pelo preço atual 24.43. Ordens geralmente são executadas perto de 24.43 ou 24.73, enquanto 13 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NGL-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NGL-PC?
Investir em NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu envolve considerar a faixa anual 20.23 - 24.44 e o preço atual 24.43. Muitos comparam 3.60% e 18.48% antes de enviar ordens em 24.43 ou 24.73. Estude as mudanças diárias de preço de NGL-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações NGL Energy Partners LP?
O maior preço de NGL Energy Partners LP (NGL-PC) no último ano foi 24.44. As ações oscilaram bastante dentro de 20.23 - 24.44, e a comparação com 24.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações NGL Energy Partners LP?
O menor preço de NGL Energy Partners LP (NGL-PC) no ano foi 20.23. A comparação com o preço atual 24.43 e 20.23 - 24.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NGL-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NGL-PC?
No passado NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.22 e 18.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.22
- Open
- 24.38
- Bid
- 24.43
- Ask
- 24.73
- Low
- 24.36
- High
- 24.43
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- 3.60%
- Mudança de 6 meses
- 18.48%
- Mudança anual
- 18.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4