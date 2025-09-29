NGL-PC股票今天的价格是多少？ NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu股票今天的定价为24.43。它在0.87%范围内交易，昨天的收盘价为24.22，交易量达到13。NGL-PC的实时价格图表显示了这些更新。

NGL Energy Partners LP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NGL Energy Partners LP的最高价格是24.44。在20.23 - 24.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu的绩效。

NGL Energy Partners LP股票的最低价格是多少？ NGL Energy Partners LP（NGL-PC）的最低价格为20.23。将其与当前的24.43和20.23 - 24.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NGL-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。