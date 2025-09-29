报价部分
货币 / NGL-PC
NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu

24.43 USD 0.21 (0.87%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NGL-PC汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点24.36和高点24.43进行交易。

关注NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NGL-PC股票今天的价格是多少？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu股票今天的定价为24.43。它在0.87%范围内交易，昨天的收盘价为24.22，交易量达到13。NGL-PC的实时价格图表显示了这些更新。

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu股票是否支付股息？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu目前的价值为24.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.48%和USD。实时查看图表以跟踪NGL-PC走势。

如何购买NGL-PC股票？

您可以以24.43的当前价格购买NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu股票。订单通常设置在24.43或24.73附近，而13和0.21%显示市场活动。立即关注NGL-PC的实时图表更新。

如何投资NGL-PC股票？

投资NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu需要考虑年度范围20.23 - 24.44和当前价格24.43。许多人在以24.43或24.73下订单之前，会比较3.60%和。实时查看NGL-PC价格图表，了解每日变化。

NGL Energy Partners LP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NGL Energy Partners LP的最高价格是24.44。在20.23 - 24.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu的绩效。

NGL Energy Partners LP股票的最低价格是多少？

NGL Energy Partners LP（NGL-PC）的最低价格为20.23。将其与当前的24.43和20.23 - 24.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NGL-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NGL-PC股票是什么时候拆分的？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.22和18.48%中可见。

日范围
24.36 24.43
年范围
20.23 24.44
前一天收盘价
24.22
开盘价
24.38
卖价
24.43
买价
24.73
最低价
24.36
最高价
24.43
交易量
13
日变化
0.87%
月变化
3.60%
6个月变化
18.48%
年变化
18.48%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值