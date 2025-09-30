- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu
Der Wechselkurs von NGL-PC hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.36 bis zu einem Hoch von 24.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NGL-PC heute?
Die Aktie von NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) notiert heute bei 24.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.87% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.22 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von NGL-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NGL-PC Dividenden?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu wird derzeit mit 24.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NGL-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich NGL-PC-Aktien?
Sie können Aktien von NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) zum aktuellen Kurs von 24.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.43 oder 24.73 platziert, während 13 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NGL-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NGL-PC-Aktien?
Bei einer Investition in NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu müssen die jährliche Spanne 20.23 - 24.44 und der aktuelle Kurs 24.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.60% und 18.48%, bevor sie Orders zu 24.43 oder 24.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NGL-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NGL Energy Partners LP?
Der höchste Kurs von NGL Energy Partners LP (NGL-PC) im vergangenen Jahr lag bei 24.44. Innerhalb von 20.23 - 24.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NGL Energy Partners LP?
Der niedrigste Kurs von NGL Energy Partners LP (NGL-PC) im Laufe des Jahres betrug 20.23. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.43 und der Spanne 20.23 - 24.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NGL-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NGL-PC statt?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.22 und 18.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.22
- Eröffnung
- 24.38
- Bid
- 24.43
- Ask
- 24.73
- Tief
- 24.36
- Hoch
- 24.43
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- 3.60%
- 6-Monatsänderung
- 18.48%
- Jahresänderung
- 18.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4