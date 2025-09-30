- Aperçu
NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu
Le taux de change de NGL-PC a changé de 0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.36 et à un maximum de 24.43.
Suivez la dynamique NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NGL-PC aujourd'hui ?
L'action NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu est cotée à 24.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.87%, a clôturé hier à 24.22 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de NGL-PC présente ces mises à jour.
L'action NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu verse-t-elle des dividendes ?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu est actuellement valorisé à 24.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NGL-PC.
Comment acheter des actions NGL-PC ?
Vous pouvez acheter des actions NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu au cours actuel de 24.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.43 ou de 24.73, le 13 et le 0.21% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NGL-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NGL-PC ?
Investir dans NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.23 - 24.44 et le prix actuel 24.43. Beaucoup comparent 3.60% et 18.48% avant de passer des ordres à 24.43 ou 24.73. Consultez le graphique du cours de NGL-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action NGL Energy Partners LP ?
Le cours le plus élevé de NGL Energy Partners LP l'année dernière était 24.44. Au cours de 20.23 - 24.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action NGL Energy Partners LP ?
Le cours le plus bas de NGL Energy Partners LP (NGL-PC) sur l'année a été 20.23. Sa comparaison avec 24.43 et 20.23 - 24.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NGL-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NGL-PC a-t-elle été divisée ?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.22 et 18.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.22
- Ouverture
- 24.38
- Bid
- 24.43
- Ask
- 24.73
- Plus Bas
- 24.36
- Plus Haut
- 24.43
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- 0.87%
- Changement Mensuel
- 3.60%
- Changement à 6 Mois
- 18.48%
- Changement Annuel
- 18.48%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4