Курс NGL-PC за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.36, а максимальная — 24.43.

Следите за динамикой NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.