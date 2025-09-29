- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu
Курс NGL-PC за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.36, а максимальная — 24.43.
Следите за динамикой NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NGL-PC сегодня?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) сегодня оценивается на уровне 24.43. Инструмент торгуется в пределах 0.87%, вчерашнее закрытие составило 24.22, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NGL-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu в настоящее время оценивается в 24.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.48% и USD. Отслеживайте движения NGL-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции NGL-PC?
Вы можете купить акции NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) по текущей цене 24.43. Ордера обычно размещаются около 24.43 или 24.73, тогда как 13 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NGL-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NGL-PC?
Инвестирование в NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu предполагает учет годового диапазона 20.23 - 24.44 и текущей цены 24.43. Многие сравнивают 3.60% и 18.48% перед размещением ордеров на 24.43 или 24.73. Изучайте ежедневные изменения цены NGL-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NGL Energy Partners LP?
Самая высокая цена NGL Energy Partners LP (NGL-PC) за последний год составила 24.44. Акции заметно колебались в пределах 20.23 - 24.44, сравнение с 24.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NGL Energy Partners LP?
Самая низкая цена NGL Energy Partners LP (NGL-PC) за год составила 20.23. Сравнение с текущими 24.43 и 20.23 - 24.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NGL-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NGL-PC?
В прошлом NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.22 и 18.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.22
- Open
- 24.38
- Bid
- 24.43
- Ask
- 24.73
- Low
- 24.36
- High
- 24.43
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 3.60%
- 6-месячное изменение
- 18.48%
- Годовое изменение
- 18.48%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%