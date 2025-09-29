КотировкиРазделы
NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu

24.43 USD 0.21 (0.87%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NGL-PC за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.36, а максимальная — 24.43.

Следите за динамикой NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NGL-PC сегодня?

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) сегодня оценивается на уровне 24.43. Инструмент торгуется в пределах 0.87%, вчерашнее закрытие составило 24.22, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NGL-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu?

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu в настоящее время оценивается в 24.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.48% и USD. Отслеживайте движения NGL-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции NGL-PC?

Вы можете купить акции NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) по текущей цене 24.43. Ордера обычно размещаются около 24.43 или 24.73, тогда как 13 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NGL-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NGL-PC?

Инвестирование в NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu предполагает учет годового диапазона 20.23 - 24.44 и текущей цены 24.43. Многие сравнивают 3.60% и 18.48% перед размещением ордеров на 24.43 или 24.73. Изучайте ежедневные изменения цены NGL-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NGL Energy Partners LP?

Самая высокая цена NGL Energy Partners LP (NGL-PC) за последний год составила 24.44. Акции заметно колебались в пределах 20.23 - 24.44, сравнение с 24.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NGL Energy Partners LP?

Самая низкая цена NGL Energy Partners LP (NGL-PC) за год составила 20.23. Сравнение с текущими 24.43 и 20.23 - 24.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NGL-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NGL-PC?

В прошлом NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.22 и 18.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.36 24.43
Годовой диапазон
20.23 24.44
Предыдущее закрытие
24.22
Open
24.38
Bid
24.43
Ask
24.73
Low
24.36
High
24.43
Объем
13
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
3.60%
6-месячное изменение
18.48%
Годовое изменение
18.48%
