Il tasso di cambio NGL-PC ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.36 e ad un massimo di 24.43.

Segui le dinamiche di NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.