QuotazioniSezioni
Valute / NGL-PC
Tornare a Azioni

NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu

24.43 USD 0.21 (0.87%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NGL-PC ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.36 e ad un massimo di 24.43.

Segui le dinamiche di NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NGL-PC oggi?

Oggi le azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu sono prezzate a 24.43. Viene scambiato all'interno di 0.87%, la chiusura di ieri è stata 24.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NGL-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu pagano dividendi?

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu è attualmente valutato a 24.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NGL-PC.

Come acquistare azioni NGL-PC?

Puoi acquistare azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu al prezzo attuale di 24.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.43 o 24.73, mentre 13 e 0.21% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NGL-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NGL-PC?

Investire in NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu implica considerare l'intervallo annuale 20.23 - 24.44 e il prezzo attuale 24.43. Molti confrontano 3.60% e 18.48% prima di effettuare ordini su 24.43 o 24.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NGL-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni NGL Energy Partners LP?

Il prezzo massimo di NGL Energy Partners LP nell'ultimo anno è stato 24.44. All'interno di 20.23 - 24.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NGL Energy Partners LP?

Il prezzo più basso di NGL Energy Partners LP (NGL-PC) nel corso dell'anno è stato 20.23. Confrontandolo con gli attuali 24.43 e 20.23 - 24.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NGL-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NGL-PC?

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.22 e 18.48%.

Intervallo Giornaliero
24.36 24.43
Intervallo Annuale
20.23 24.44
Chiusura Precedente
24.22
Apertura
24.38
Bid
24.43
Ask
24.73
Minimo
24.36
Massimo
24.43
Volume
13
Variazione giornaliera
0.87%
Variazione Mensile
3.60%
Variazione Semestrale
18.48%
Variazione Annuale
18.48%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4