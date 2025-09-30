- Panoramica
NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu
Il tasso di cambio NGL-PC ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.36 e ad un massimo di 24.43.
Segui le dinamiche di NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NGL-PC oggi?
Oggi le azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu sono prezzate a 24.43. Viene scambiato all'interno di 0.87%, la chiusura di ieri è stata 24.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NGL-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu pagano dividendi?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu è attualmente valutato a 24.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NGL-PC.
Come acquistare azioni NGL-PC?
Puoi acquistare azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu al prezzo attuale di 24.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.43 o 24.73, mentre 13 e 0.21% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NGL-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NGL-PC?
Investire in NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu implica considerare l'intervallo annuale 20.23 - 24.44 e il prezzo attuale 24.43. Molti confrontano 3.60% e 18.48% prima di effettuare ordini su 24.43 o 24.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NGL-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NGL Energy Partners LP?
Il prezzo massimo di NGL Energy Partners LP nell'ultimo anno è stato 24.44. All'interno di 20.23 - 24.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NGL Energy Partners LP?
Il prezzo più basso di NGL Energy Partners LP (NGL-PC) nel corso dell'anno è stato 20.23. Confrontandolo con gli attuali 24.43 e 20.23 - 24.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NGL-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NGL-PC?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.22 e 18.48%.
- Chiusura Precedente
- 24.22
- Apertura
- 24.38
- Bid
- 24.43
- Ask
- 24.73
- Minimo
- 24.36
- Massimo
- 24.43
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.87%
- Variazione Mensile
- 3.60%
- Variazione Semestrale
- 18.48%
- Variazione Annuale
- 18.48%
