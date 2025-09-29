- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu
NGL-PCの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり24.36の安値と24.43の高値で取引されました。
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cuダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
NGL-PC株の現在の価格は？
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cuの株価は本日24.43です。0.87%内で取引され、前日の終値は24.22、取引量は13に達しました。NGL-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cuの株は配当を出しますか？
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cuの現在の価格は24.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.48%やUSDにも注目します。NGL-PCの動きはライブチャートで確認できます。
NGL-PC株を買う方法は？
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cuの株は現在24.43で購入可能です。注文は通常24.43または24.73付近で行われ、13や0.21%が市場の動きを示します。NGL-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
NGL-PC株に投資する方法は？
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cuへの投資では、年間の値幅20.23 - 24.44と現在の24.43を考慮します。注文は多くの場合24.43や24.73で行われる前に、3.60%や18.48%と比較されます。NGL-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
NGL Energy Partners LPの株の最高値は？
NGL Energy Partners LPの過去1年の最高値は24.44でした。20.23 - 24.44内で株価は大きく変動し、24.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cuのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NGL Energy Partners LPの株の最低値は？
NGL Energy Partners LP(NGL-PC)の年間最安値は20.23でした。現在の24.43や20.23 - 24.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NGL-PCの動きはライブチャートで確認できます。
NGL-PCの株式分割はいつ行われましたか？
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cuは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.22、18.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.22
- 始値
- 24.38
- 買値
- 24.43
- 買値
- 24.73
- 安値
- 24.36
- 高値
- 24.43
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- 0.87%
- 1ヶ月の変化
- 3.60%
- 6ヶ月の変化
- 18.48%
- 1年の変化
- 18.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前