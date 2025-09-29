- Panorámica
NGL-PC: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu
El tipo de cambio de NGL-PC de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.36, mientras que el máximo ha alcanzado 24.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NGL-PC hoy?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) se evalúa hoy en 24.43. El instrumento se negocia dentro de 0.87%; el cierre de ayer ha sido 24.22 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NGL-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu se evalúa actualmente en 24.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.48% y USD. Monitoree los movimientos de NGL-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NGL-PC?
Puede comprar acciones de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu (NGL-PC) al precio actual de 24.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.43 o 24.73, mientras que 13 y 0.21% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NGL-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NGL-PC?
Invertir en NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu implica tener en cuenta el rango anual 20.23 - 24.44 y el precio actual 24.43. Muchos comparan 3.60% y 18.48% antes de colocar órdenes en 24.43 o 24.73. Estudie los cambios diarios de precios de NGL-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de NGL Energy Partners LP?
El precio más alto de NGL Energy Partners LP (NGL-PC) en el último año ha sido 24.44. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.23 - 24.44, una comparación con 24.22 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de NGL Energy Partners LP?
El precio más bajo de NGL Energy Partners LP (NGL-PC) para el año ha sido 20.23. La comparación con los actuales 24.43 y 20.23 - 24.44 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NGL-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NGL-PC?
En el pasado, NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% Class C Fixed-to-Floating Rate Cu ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.22 y 18.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.22
- Open
- 24.38
- Bid
- 24.43
- Ask
- 24.73
- Low
- 24.36
- High
- 24.43
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- 0.87%
- Cambio mensual
- 3.60%
- Cambio a 6 meses
- 18.48%
- Cambio anual
- 18.48%
