- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NEWTP: Newtekone, Inc.
A taxa do NEWTP para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.9054 e o mais alto foi 24.0500.
Veja a dinâmica do par de moedas Newtekone, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NEWTP hoje?
Hoje Newtekone, Inc. (NEWTP) está avaliado em 24.0500. O instrumento é negociado dentro de 0.25%, o fechamento de ontem foi 23.9900, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NEWTP em tempo real.
As ações de Newtekone, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Newtekone, Inc. está avaliado em 24.0500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.64% e USD. Monitore os movimentos de NEWTP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NEWTP?
Você pode comprar ações de Newtekone, Inc. (NEWTP) pelo preço atual 24.0500. Ordens geralmente são executadas perto de 24.0500 ou 24.0530, enquanto 21 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NEWTP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NEWTP?
Investir em Newtekone, Inc. envolve considerar a faixa anual 23.2000 - 24.4500 e o preço atual 24.0500. Muitos comparam -0.33% e -1.64% antes de enviar ordens em 24.0500 ou 24.0530. Estude as mudanças diárias de preço de NEWTP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Newtekone, Inc.?
O maior preço de Newtekone, Inc. (NEWTP) no último ano foi 24.4500. As ações oscilaram bastante dentro de 23.2000 - 24.4500, e a comparação com 23.9900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Newtekone, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Newtekone, Inc.?
O menor preço de Newtekone, Inc. (NEWTP) no ano foi 23.2000. A comparação com o preço atual 24.0500 e 23.2000 - 24.4500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NEWTP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NEWTP?
No passado Newtekone, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.9900 e -1.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.9900
- Open
- 24.0000
- Bid
- 24.0500
- Ask
- 24.0530
- Low
- 23.9054
- High
- 24.0500
- Volume
- 21
- Mudança diária
- 0.25%
- Mudança mensal
- -0.33%
- Mudança de 6 meses
- -1.64%
- Mudança anual
- -1.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4