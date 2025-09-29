- Panorámica
NEWTP: Newtekone, Inc.
El tipo de cambio de NEWTP de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.9054, mientras que el máximo ha alcanzado 24.0500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Newtekone, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NEWTP hoy?
Newtekone, Inc. (NEWTP) se evalúa hoy en 24.0500. El instrumento se negocia dentro de 0.25%; el cierre de ayer ha sido 23.9900 y el volumen comercial ha alcanzado 21. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NEWTP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Newtekone, Inc.?
Newtekone, Inc. se evalúa actualmente en 24.0500. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.64% y USD. Monitoree los movimientos de NEWTP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NEWTP?
Puede comprar acciones de Newtekone, Inc. (NEWTP) al precio actual de 24.0500. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.0500 o 24.0530, mientras que 21 y 0.21% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NEWTP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NEWTP?
Invertir en Newtekone, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 23.2000 - 24.4500 y el precio actual 24.0500. Muchos comparan -0.33% y -1.64% antes de colocar órdenes en 24.0500 o 24.0530. Estudie los cambios diarios de precios de NEWTP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Newtekone, Inc.?
El precio más alto de Newtekone, Inc. (NEWTP) en el último año ha sido 24.4500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.2000 - 24.4500, una comparación con 23.9900 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Newtekone, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Newtekone, Inc.?
El precio más bajo de Newtekone, Inc. (NEWTP) para el año ha sido 23.2000. La comparación con los actuales 24.0500 y 23.2000 - 24.4500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NEWTP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NEWTP?
En el pasado, Newtekone, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.9900 y -1.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.9900
- Open
- 24.0000
- Bid
- 24.0500
- Ask
- 24.0530
- Low
- 23.9054
- High
- 24.0500
- Volumen
- 21
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- -0.33%
- Cambio a 6 meses
- -1.64%
- Cambio anual
- -1.64%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.