NEWTP: Newtekone, Inc.
Le taux de change de NEWTP a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.9054 et à un maximum de 24.0500.
Suivez la dynamique Newtekone, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NEWTP aujourd'hui ?
L'action Newtekone, Inc. est cotée à 24.0500 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.25%, a clôturé hier à 23.9900 et son volume d'échange a atteint 21. Le graphique en temps réel du cours de NEWTP présente ces mises à jour.
L'action Newtekone, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Newtekone, Inc. est actuellement valorisé à 24.0500. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NEWTP.
Comment acheter des actions NEWTP ?
Vous pouvez acheter des actions Newtekone, Inc. au cours actuel de 24.0500. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.0500 ou de 24.0530, le 21 et le 0.21% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NEWTP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NEWTP ?
Investir dans Newtekone, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.2000 - 24.4500 et le prix actuel 24.0500. Beaucoup comparent -0.33% et -1.64% avant de passer des ordres à 24.0500 ou 24.0530. Consultez le graphique du cours de NEWTP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Newtekone, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Newtekone, Inc. l'année dernière était 24.4500. Au cours de 23.2000 - 24.4500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.9900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Newtekone, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Newtekone, Inc. ?
Le cours le plus bas de Newtekone, Inc. (NEWTP) sur l'année a été 23.2000. Sa comparaison avec 24.0500 et 23.2000 - 24.4500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NEWTP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NEWTP a-t-elle été divisée ?
Newtekone, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.9900 et -1.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.9900
- Ouverture
- 24.0000
- Bid
- 24.0500
- Ask
- 24.0530
- Plus Bas
- 23.9054
- Plus Haut
- 24.0500
- Volume
- 21
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- -0.33%
- Changement à 6 Mois
- -1.64%
- Changement Annuel
- -1.64%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4