NEWTP: Newtekone, Inc.
今日NEWTP汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点23.9054和高点24.0500进行交易。
关注Newtekone, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NEWTP股票今天的价格是多少？
Newtekone, Inc.股票今天的定价为24.0500。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为23.9900，交易量达到21。NEWTP的实时价格图表显示了这些更新。
Newtekone, Inc.股票是否支付股息？
Newtekone, Inc.目前的价值为24.0500。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.64%和USD。实时查看图表以跟踪NEWTP走势。
如何购买NEWTP股票？
您可以以24.0500的当前价格购买Newtekone, Inc.股票。订单通常设置在24.0500或24.0530附近，而21和0.21%显示市场活动。立即关注NEWTP的实时图表更新。
如何投资NEWTP股票？
投资Newtekone, Inc.需要考虑年度范围23.2000 - 24.4500和当前价格24.0500。许多人在以24.0500或24.0530下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看NEWTP价格图表，了解每日变化。
Newtekone, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Newtekone, Inc.的最高价格是24.4500。在23.2000 - 24.4500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Newtekone, Inc.的绩效。
Newtekone, Inc.股票的最低价格是多少？
Newtekone, Inc.（NEWTP）的最低价格为23.2000。将其与当前的24.0500和23.2000 - 24.4500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEWTP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NEWTP股票是什么时候拆分的？
Newtekone, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.9900和-1.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.9900
- 开盘价
- 24.0000
- 卖价
- 24.0500
- 买价
- 24.0530
- 最低价
- 23.9054
- 最高价
- 24.0500
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- -0.33%
- 6个月变化
- -1.64%
- 年变化
- -1.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值