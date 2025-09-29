报价部分
NEWTP: Newtekone, Inc.

24.0500 USD 0.0600 (0.25%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NEWTP汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点23.9054和高点24.0500进行交易。

关注Newtekone, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NEWTP股票今天的价格是多少？

Newtekone, Inc.股票今天的定价为24.0500。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为23.9900，交易量达到21。NEWTP的实时价格图表显示了这些更新。

Newtekone, Inc.股票是否支付股息？

Newtekone, Inc.目前的价值为24.0500。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.64%和USD。实时查看图表以跟踪NEWTP走势。

如何购买NEWTP股票？

您可以以24.0500的当前价格购买Newtekone, Inc.股票。订单通常设置在24.0500或24.0530附近，而21和0.21%显示市场活动。立即关注NEWTP的实时图表更新。

如何投资NEWTP股票？

投资Newtekone, Inc.需要考虑年度范围23.2000 - 24.4500和当前价格24.0500。许多人在以24.0500或24.0530下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看NEWTP价格图表，了解每日变化。

Newtekone, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Newtekone, Inc.的最高价格是24.4500。在23.2000 - 24.4500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Newtekone, Inc.的绩效。

Newtekone, Inc.股票的最低价格是多少？

Newtekone, Inc.（NEWTP）的最低价格为23.2000。将其与当前的24.0500和23.2000 - 24.4500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NEWTP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NEWTP股票是什么时候拆分的？

Newtekone, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.9900和-1.64%中可见。

日范围
23.9054 24.0500
年范围
23.2000 24.4500
前一天收盘价
23.9900
开盘价
24.0000
卖价
24.0500
买价
24.0530
最低价
23.9054
最高价
24.0500
交易量
21
日变化
0.25%
月变化
-0.33%
6个月变化
-1.64%
年变化
-1.64%
