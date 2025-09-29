- 概要
NEWTP: Newtekone, Inc.
NEWTPの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり23.9054の安値と24.0500の高値で取引されました。
Newtekone, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NEWTP株の現在の価格は？
Newtekone, Inc.の株価は本日24.0500です。0.25%内で取引され、前日の終値は23.9900、取引量は21に達しました。NEWTPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Newtekone, Inc.の株は配当を出しますか？
Newtekone, Inc.の現在の価格は24.0500です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.64%やUSDにも注目します。NEWTPの動きはライブチャートで確認できます。
NEWTP株を買う方法は？
Newtekone, Inc.の株は現在24.0500で購入可能です。注文は通常24.0500または24.0530付近で行われ、21や0.21%が市場の動きを示します。NEWTPの最新情報はライブチャートで確認できます。
NEWTP株に投資する方法は？
Newtekone, Inc.への投資では、年間の値幅23.2000 - 24.4500と現在の24.0500を考慮します。注文は多くの場合24.0500や24.0530で行われる前に、-0.33%や-1.64%と比較されます。NEWTPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Newtekone, Inc.の株の最高値は？
Newtekone, Inc.の過去1年の最高値は24.4500でした。23.2000 - 24.4500内で株価は大きく変動し、23.9900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Newtekone, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Newtekone, Inc.の株の最低値は？
Newtekone, Inc.(NEWTP)の年間最安値は23.2000でした。現在の24.0500や23.2000 - 24.4500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NEWTPの動きはライブチャートで確認できます。
NEWTPの株式分割はいつ行われましたか？
Newtekone, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.9900、-1.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.9900
- 始値
- 24.0000
- 買値
- 24.0500
- 買値
- 24.0530
- 安値
- 23.9054
- 高値
- 24.0500
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- -0.33%
- 6ヶ月の変化
- -1.64%
- 1年の変化
- -1.64%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前