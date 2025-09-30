QuotazioniSezioni
Valute / NEWTP
NEWTP: Newtekone, Inc.

24.0500 USD 0.0600 (0.25%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEWTP ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.9054 e ad un massimo di 24.0500.

Segui le dinamiche di Newtekone, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NEWTP oggi?

Oggi le azioni Newtekone, Inc. sono prezzate a 24.0500. Viene scambiato all'interno di 0.25%, la chiusura di ieri è stata 23.9900 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NEWTP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Newtekone, Inc. pagano dividendi?

Newtekone, Inc. è attualmente valutato a 24.0500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NEWTP.

Come acquistare azioni NEWTP?

Puoi acquistare azioni Newtekone, Inc. al prezzo attuale di 24.0500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.0500 o 24.0530, mentre 21 e 0.21% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NEWTP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NEWTP?

Investire in Newtekone, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 23.2000 - 24.4500 e il prezzo attuale 24.0500. Molti confrontano -0.33% e -1.64% prima di effettuare ordini su 24.0500 o 24.0530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NEWTP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Newtekone, Inc.?

Il prezzo massimo di Newtekone, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.4500. All'interno di 23.2000 - 24.4500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.9900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Newtekone, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Newtekone, Inc.?

Il prezzo più basso di Newtekone, Inc. (NEWTP) nel corso dell'anno è stato 23.2000. Confrontandolo con gli attuali 24.0500 e 23.2000 - 24.4500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NEWTP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NEWTP?

Newtekone, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.9900 e -1.64%.

Intervallo Giornaliero
23.9054 24.0500
Intervallo Annuale
23.2000 24.4500
Chiusura Precedente
23.9900
Apertura
24.0000
Bid
24.0500
Ask
24.0530
Minimo
23.9054
Massimo
24.0500
Volume
21
Variazione giornaliera
0.25%
Variazione Mensile
-0.33%
Variazione Semestrale
-1.64%
Variazione Annuale
-1.64%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4