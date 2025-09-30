- Panoramica
NEWTP: Newtekone, Inc.
Il tasso di cambio NEWTP ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.9054 e ad un massimo di 24.0500.
Segui le dinamiche di Newtekone, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NEWTP oggi?
Oggi le azioni Newtekone, Inc. sono prezzate a 24.0500. Viene scambiato all'interno di 0.25%, la chiusura di ieri è stata 23.9900 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NEWTP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Newtekone, Inc. pagano dividendi?
Newtekone, Inc. è attualmente valutato a 24.0500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NEWTP.
Come acquistare azioni NEWTP?
Puoi acquistare azioni Newtekone, Inc. al prezzo attuale di 24.0500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.0500 o 24.0530, mentre 21 e 0.21% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NEWTP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NEWTP?
Investire in Newtekone, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 23.2000 - 24.4500 e il prezzo attuale 24.0500. Molti confrontano -0.33% e -1.64% prima di effettuare ordini su 24.0500 o 24.0530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NEWTP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Newtekone, Inc.?
Il prezzo massimo di Newtekone, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.4500. All'interno di 23.2000 - 24.4500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.9900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Newtekone, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Newtekone, Inc.?
Il prezzo più basso di Newtekone, Inc. (NEWTP) nel corso dell'anno è stato 23.2000. Confrontandolo con gli attuali 24.0500 e 23.2000 - 24.4500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NEWTP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NEWTP?
Newtekone, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.9900 e -1.64%.
- Chiusura Precedente
- 23.9900
- Apertura
- 24.0000
- Bid
- 24.0500
- Ask
- 24.0530
- Minimo
- 23.9054
- Massimo
- 24.0500
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- 0.25%
- Variazione Mensile
- -0.33%
- Variazione Semestrale
- -1.64%
- Variazione Annuale
- -1.64%
