КотировкиРазделы
Валюты / NEWTP
Назад в Рынок акций США

NEWTP: Newtekone, Inc.

24.0399 USD 0.0499 (0.21%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEWTP за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.9054, а максимальная — 24.0399.

Следите за динамикой Newtekone, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NEWTP сегодня?

Newtekone, Inc. (NEWTP) сегодня оценивается на уровне 24.0399. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 23.9900, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEWTP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newtekone, Inc.?

Newtekone, Inc. в настоящее время оценивается в 24.0399. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.68% и USD. Отслеживайте движения NEWTP на графике в реальном времени.

Как купить акции NEWTP?

Вы можете купить акции Newtekone, Inc. (NEWTP) по текущей цене 24.0399. Ордера обычно размещаются около 24.0399 или 24.0429, тогда как 8 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEWTP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NEWTP?

Инвестирование в Newtekone, Inc. предполагает учет годового диапазона 23.2000 - 24.4500 и текущей цены 24.0399. Многие сравнивают -0.37% и -1.68% перед размещением ордеров на 24.0399 или 24.0429. Изучайте ежедневные изменения цены NEWTP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Newtekone, Inc.?

Самая высокая цена Newtekone, Inc. (NEWTP) за последний год составила 24.4500. Акции заметно колебались в пределах 23.2000 - 24.4500, сравнение с 23.9900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newtekone, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Newtekone, Inc.?

Самая низкая цена Newtekone, Inc. (NEWTP) за год составила 23.2000. Сравнение с текущими 24.0399 и 23.2000 - 24.4500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEWTP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NEWTP?

В прошлом Newtekone, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.9900 и -1.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.9054 24.0399
Годовой диапазон
23.2000 24.4500
Предыдущее закрытие
23.9900
Open
24.0000
Bid
24.0399
Ask
24.0429
Low
23.9054
High
24.0399
Объем
8
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
-0.37%
6-месячное изменение
-1.68%
Годовое изменение
-1.68%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.