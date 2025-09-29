- Обзор рынка
NEWTP: Newtekone, Inc.
Курс NEWTP за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.9054, а максимальная — 24.0399.
Следите за динамикой Newtekone, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NEWTP сегодня?
Newtekone, Inc. (NEWTP) сегодня оценивается на уровне 24.0399. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 23.9900, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NEWTP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Newtekone, Inc.?
Newtekone, Inc. в настоящее время оценивается в 24.0399. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.68% и USD. Отслеживайте движения NEWTP на графике в реальном времени.
Как купить акции NEWTP?
Вы можете купить акции Newtekone, Inc. (NEWTP) по текущей цене 24.0399. Ордера обычно размещаются около 24.0399 или 24.0429, тогда как 8 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NEWTP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NEWTP?
Инвестирование в Newtekone, Inc. предполагает учет годового диапазона 23.2000 - 24.4500 и текущей цены 24.0399. Многие сравнивают -0.37% и -1.68% перед размещением ордеров на 24.0399 или 24.0429. Изучайте ежедневные изменения цены NEWTP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Newtekone, Inc.?
Самая высокая цена Newtekone, Inc. (NEWTP) за последний год составила 24.4500. Акции заметно колебались в пределах 23.2000 - 24.4500, сравнение с 23.9900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Newtekone, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Newtekone, Inc.?
Самая низкая цена Newtekone, Inc. (NEWTP) за год составила 23.2000. Сравнение с текущими 24.0399 и 23.2000 - 24.4500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NEWTP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NEWTP?
В прошлом Newtekone, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.9900 и -1.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.9900
- Open
- 24.0000
- Bid
- 24.0399
- Ask
- 24.0429
- Low
- 23.9054
- High
- 24.0399
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- -1.68%
- Годовое изменение
- -1.68%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%