NEWTP: Newtekone, Inc.
Der Wechselkurs von NEWTP hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.9054 bis zu einem Hoch von 24.0500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Newtekone, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NEWTP heute?
Die Aktie von Newtekone, Inc. (NEWTP) notiert heute bei 24.0500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.9900 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von NEWTP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NEWTP Dividenden?
Newtekone, Inc. wird derzeit mit 24.0500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NEWTP zu verfolgen.
Wie kaufe ich NEWTP-Aktien?
Sie können Aktien von Newtekone, Inc. (NEWTP) zum aktuellen Kurs von 24.0500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.0500 oder 24.0530 platziert, während 21 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NEWTP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NEWTP-Aktien?
Bei einer Investition in Newtekone, Inc. müssen die jährliche Spanne 23.2000 - 24.4500 und der aktuelle Kurs 24.0500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.33% und -1.64%, bevor sie Orders zu 24.0500 oder 24.0530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NEWTP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Newtekone, Inc.?
Der höchste Kurs von Newtekone, Inc. (NEWTP) im vergangenen Jahr lag bei 24.4500. Innerhalb von 23.2000 - 24.4500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.9900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Newtekone, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Newtekone, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Newtekone, Inc. (NEWTP) im Laufe des Jahres betrug 23.2000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.0500 und der Spanne 23.2000 - 24.4500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NEWTP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NEWTP statt?
Newtekone, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.9900 und -1.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.9900
- Eröffnung
- 24.0000
- Bid
- 24.0500
- Ask
- 24.0530
- Tief
- 23.9054
- Hoch
- 24.0500
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- -0.33%
- 6-Monatsänderung
- -1.64%
- Jahresänderung
- -1.64%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4