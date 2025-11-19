- Visão do mercado
NBP: Novabridge Biosciences
A taxa do NBP para hoje mudou para -1.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.40 e o mais alto foi 4.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Novabridge Biosciences. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NBP hoje?
Hoje Novabridge Biosciences (NBP) está avaliado em 4.47. O instrumento é negociado dentro de 4.40 - 4.65, o fechamento de ontem foi 4.54, e o volume de negociação atingiu 274. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NBP em tempo real.
As ações de Novabridge Biosciences pagam dividendos?
Atualmente Novabridge Biosciences está avaliado em 4.47. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.89% e USD. Monitore os movimentos de NBP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NBP?
Você pode comprar ações de Novabridge Biosciences (NBP) pelo preço atual 4.47. Ordens geralmente são executadas perto de 4.47 ou 4.77, enquanto 274 e -1.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NBP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NBP?
Investir em Novabridge Biosciences envolve considerar a faixa anual 3.83 - 5.14 e o preço atual 4.47. Muitos comparam -12.35% e -0.89% antes de enviar ordens em 4.47 ou 4.77. Estude as mudanças diárias de preço de NBP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Novabridge Biosciences?
O maior preço de Novabridge Biosciences (NBP) no último ano foi 5.14. As ações oscilaram bastante dentro de 3.83 - 5.14, e a comparação com 4.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Novabridge Biosciences no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Novabridge Biosciences?
O menor preço de Novabridge Biosciences (NBP) no ano foi 3.83. A comparação com o preço atual 4.47 e 3.83 - 5.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NBP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NBP?
No passado Novabridge Biosciences passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.54 e -0.89% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.54
- Open
- 4.54
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Low
- 4.40
- High
- 4.65
- Volume
- 274
- Mudança diária
- -1.54%
- Mudança mensal
- -12.35%
- Mudança de 6 meses
- -0.89%
- Mudança anual
- -0.89%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -3.426 milh
- Projeç.
- -1.460 milh
- Prév.
- 6.413 milh
- Atu.
- -0.698 milh
- Projeç.
- 0.034 milh
- Prév.
- -0.346 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.506%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.