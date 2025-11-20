QuotazioniSezioni
NBP: Novabridge Biosciences

4.53 USD 0.01 (0.22%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NBP ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.32 e ad un massimo di 4.65.

Segui le dinamiche di Novabridge Biosciences. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NBP oggi?

Oggi le azioni Novabridge Biosciences sono prezzate a 4.53. Viene scambiato all'interno di 4.32 - 4.65, la chiusura di ieri è stata 4.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 875. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NBP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Novabridge Biosciences pagano dividendi?

Novabridge Biosciences è attualmente valutato a 4.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NBP.

Come acquistare azioni NBP?

Puoi acquistare azioni Novabridge Biosciences al prezzo attuale di 4.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.53 o 4.83, mentre 875 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NBP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NBP?

Investire in Novabridge Biosciences implica considerare l'intervallo annuale 3.83 - 5.14 e il prezzo attuale 4.53. Molti confrontano -11.18% e 0.44% prima di effettuare ordini su 4.53 o 4.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NBP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Novabridge Biosciences?

Il prezzo massimo di Novabridge Biosciences nell'ultimo anno è stato 5.14. All'interno di 3.83 - 5.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Novabridge Biosciences utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Novabridge Biosciences?

Il prezzo più basso di Novabridge Biosciences (NBP) nel corso dell'anno è stato 3.83. Confrontandolo con gli attuali 4.53 e 3.83 - 5.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NBP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NBP?

Novabridge Biosciences ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.54 e 0.44%.

Intervallo Giornaliero
4.32 4.65
Intervallo Annuale
3.83 5.14
Chiusura Precedente
4.54
Apertura
4.54
Bid
4.53
Ask
4.83
Minimo
4.32
Massimo
4.65
Volume
875
Variazione giornaliera
-0.22%
Variazione Mensile
-11.18%
Variazione Semestrale
0.44%
Variazione Annuale
0.44%
