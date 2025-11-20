- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NBP: Novabridge Biosciences
Il tasso di cambio NBP ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.32 e ad un massimo di 4.65.
Segui le dinamiche di Novabridge Biosciences. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NBP oggi?
Oggi le azioni Novabridge Biosciences sono prezzate a 4.53. Viene scambiato all'interno di 4.32 - 4.65, la chiusura di ieri è stata 4.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 875. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NBP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Novabridge Biosciences pagano dividendi?
Novabridge Biosciences è attualmente valutato a 4.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NBP.
Come acquistare azioni NBP?
Puoi acquistare azioni Novabridge Biosciences al prezzo attuale di 4.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.53 o 4.83, mentre 875 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NBP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NBP?
Investire in Novabridge Biosciences implica considerare l'intervallo annuale 3.83 - 5.14 e il prezzo attuale 4.53. Molti confrontano -11.18% e 0.44% prima di effettuare ordini su 4.53 o 4.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NBP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Novabridge Biosciences?
Il prezzo massimo di Novabridge Biosciences nell'ultimo anno è stato 5.14. All'interno di 3.83 - 5.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Novabridge Biosciences utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Novabridge Biosciences?
Il prezzo più basso di Novabridge Biosciences (NBP) nel corso dell'anno è stato 3.83. Confrontandolo con gli attuali 4.53 e 3.83 - 5.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NBP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NBP?
Novabridge Biosciences ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.54 e 0.44%.
- Chiusura Precedente
- 4.54
- Apertura
- 4.54
- Bid
- 4.53
- Ask
- 4.83
- Minimo
- 4.32
- Massimo
- 4.65
- Volume
- 875
- Variazione giornaliera
- -0.22%
- Variazione Mensile
- -11.18%
- Variazione Semestrale
- 0.44%
- Variazione Annuale
- 0.44%
- Agire
-
- Fcst
- 3.9
- Prev
- -12.8
- Agire
-
- Fcst
- 6.1
- Prev
- 4.6
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 4.08 M
- Prev
- 4.06 M
- Agire
-
- Fcst
- 4.3%
- Prev
- 1.5%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 1.734%