NBP: Novabridge Biosciences
Le taux de change de NBP a changé de -1.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.40 et à un maximum de 4.65.
Suivez la dynamique Novabridge Biosciences. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NBP aujourd'hui ?
L'action Novabridge Biosciences est cotée à 4.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.40 - 4.65, a clôturé hier à 4.54 et son volume d'échange a atteint 274. Le graphique en temps réel du cours de NBP présente ces mises à jour.
L'action Novabridge Biosciences verse-t-elle des dividendes ?
Novabridge Biosciences est actuellement valorisé à 4.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NBP.
Comment acheter des actions NBP ?
Vous pouvez acheter des actions Novabridge Biosciences au cours actuel de 4.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.47 ou de 4.77, le 274 et le -1.54% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NBP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NBP ?
Investir dans Novabridge Biosciences implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.83 - 5.14 et le prix actuel 4.47. Beaucoup comparent -12.35% et -0.89% avant de passer des ordres à 4.47 ou 4.77. Consultez le graphique du cours de NBP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Novabridge Biosciences ?
Le cours le plus élevé de Novabridge Biosciences l'année dernière était 5.14. Au cours de 3.83 - 5.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Novabridge Biosciences sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Novabridge Biosciences ?
Le cours le plus bas de Novabridge Biosciences (NBP) sur l'année a été 3.83. Sa comparaison avec 4.47 et 3.83 - 5.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NBP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NBP a-t-elle été divisée ?
Novabridge Biosciences a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.54 et -0.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 4.54
- Ouverture
- 4.54
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Plus Bas
- 4.40
- Plus Haut
- 4.65
- Volume
- 274
- Changement quotidien
- -1.54%
- Changement Mensuel
- -12.35%
- Changement à 6 Mois
- -0.89%
- Changement Annuel
- -0.89%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -3.426 M
- Fcst
- -1.460 M
- Prev
- 6.413 M
- Act
- -0.698 M
- Fcst
- 0.034 M
- Prev
- -0.346 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.506%
- Act
-
- Fcst
- Prev