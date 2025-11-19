- Обзор рынка
NBP: Novabridge Biosciences
Курс NBP за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.65.
Следите за динамикой Novabridge Biosciences. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NBP сегодня?
Novabridge Biosciences (NBP) сегодня оценивается на уровне 4.47. Инструмент торгуется в пределах 4.40 - 4.65, вчерашнее закрытие составило 4.54, а торговый объем достиг 274. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Novabridge Biosciences?
Novabridge Biosciences в настоящее время оценивается в 4.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.89% и USD. Отслеживайте движения NBP на графике в реальном времени.
Как купить акции NBP?
Вы можете купить акции Novabridge Biosciences (NBP) по текущей цене 4.47. Ордера обычно размещаются около 4.47 или 4.77, тогда как 274 и -1.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NBP?
Инвестирование в Novabridge Biosciences предполагает учет годового диапазона 3.83 - 5.14 и текущей цены 4.47. Многие сравнивают -12.35% и -0.89% перед размещением ордеров на 4.47 или 4.77. Изучайте ежедневные изменения цены NBP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Novabridge Biosciences?
Самая высокая цена Novabridge Biosciences (NBP) за последний год составила 5.14. Акции заметно колебались в пределах 3.83 - 5.14, сравнение с 4.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Novabridge Biosciences на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Novabridge Biosciences?
Самая низкая цена Novabridge Biosciences (NBP) за год составила 3.83. Сравнение с текущими 4.47 и 3.83 - 5.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NBP?
В прошлом Novabridge Biosciences проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.54 и -0.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.54
- Open
- 4.54
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Low
- 4.40
- High
- 4.65
- Объем
- 274
- Дневное изменение
- -1.54%
- Месячное изменение
- -12.35%
- 6-месячное изменение
- -0.89%
- Годовое изменение
- -0.89%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -3.426 млн
- Прог.
- -1.460 млн
- Пред.
- 6.413 млн
- Акт.
- -0.698 млн
- Прог.
- 0.034 млн
- Пред.
- -0.346 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.506%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.