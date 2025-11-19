КотировкиРазделы
NBP: Novabridge Biosciences

4.47 USD 0.07 (1.54%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NBP за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.65.

Следите за динамикой Novabridge Biosciences. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NBP сегодня?

Novabridge Biosciences (NBP) сегодня оценивается на уровне 4.47. Инструмент торгуется в пределах 4.40 - 4.65, вчерашнее закрытие составило 4.54, а торговый объем достиг 274. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Novabridge Biosciences?

Novabridge Biosciences в настоящее время оценивается в 4.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.89% и USD. Отслеживайте движения NBP на графике в реальном времени.

Как купить акции NBP?

Вы можете купить акции Novabridge Biosciences (NBP) по текущей цене 4.47. Ордера обычно размещаются около 4.47 или 4.77, тогда как 274 и -1.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NBP?

Инвестирование в Novabridge Biosciences предполагает учет годового диапазона 3.83 - 5.14 и текущей цены 4.47. Многие сравнивают -12.35% и -0.89% перед размещением ордеров на 4.47 или 4.77. Изучайте ежедневные изменения цены NBP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Novabridge Biosciences?

Самая высокая цена Novabridge Biosciences (NBP) за последний год составила 5.14. Акции заметно колебались в пределах 3.83 - 5.14, сравнение с 4.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Novabridge Biosciences на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Novabridge Biosciences?

Самая низкая цена Novabridge Biosciences (NBP) за год составила 3.83. Сравнение с текущими 4.47 и 3.83 - 5.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NBP?

В прошлом Novabridge Biosciences проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.54 и -0.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.40 4.65
Годовой диапазон
3.83 5.14
Предыдущее закрытие
4.54
Open
4.54
Bid
4.47
Ask
4.77
Low
4.40
High
4.65
Объем
274
Дневное изменение
-1.54%
Месячное изменение
-12.35%
6-месячное изменение
-0.89%
Годовое изменение
-0.89%
