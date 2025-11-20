- Übersicht
NBP: Novabridge Biosciences
Der Wechselkurs von NBP hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.32 bis zu einem Hoch von 4.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Novabridge Biosciences-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NBP heute?
Die Aktie von Novabridge Biosciences (NBP) notiert heute bei 4.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.32 - 4.65 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.54 und das Handelsvolumen erreichte 875. Das Live-Chart von NBP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NBP Dividenden?
Novabridge Biosciences wird derzeit mit 4.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NBP zu verfolgen.
Wie kaufe ich NBP-Aktien?
Sie können Aktien von Novabridge Biosciences (NBP) zum aktuellen Kurs von 4.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.53 oder 4.83 platziert, während 875 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NBP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NBP-Aktien?
Bei einer Investition in Novabridge Biosciences müssen die jährliche Spanne 3.83 - 5.14 und der aktuelle Kurs 4.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -11.18% und 0.44%, bevor sie Orders zu 4.53 oder 4.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NBP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Novabridge Biosciences?
Der höchste Kurs von Novabridge Biosciences (NBP) im vergangenen Jahr lag bei 5.14. Innerhalb von 3.83 - 5.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Novabridge Biosciences mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Novabridge Biosciences?
Der niedrigste Kurs von Novabridge Biosciences (NBP) im Laufe des Jahres betrug 3.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.53 und der Spanne 3.83 - 5.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NBP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NBP statt?
Novabridge Biosciences hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.54 und 0.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.54
- Eröffnung
- 4.54
- Bid
- 4.53
- Ask
- 4.83
- Tief
- 4.32
- Hoch
- 4.65
- Volumen
- 875
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- -11.18%
- 6-Monatsänderung
- 0.44%
- Jahresänderung
- 0.44%
- Akt
-
- Erw
- 3.9
- Vorh
- -12.8
- Akt
-
- Erw
- 6.1
- Vorh
- 4.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 4.08 M
- Vorh
- 4.06 M
- Akt
-
- Erw
- 4.3%
- Vorh
- 1.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.734%