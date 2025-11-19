- Panorámica
NBP: Novabridge Biosciences
El tipo de cambio de NBP de hoy ha cambiado un -1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.40, mientras que el máximo ha alcanzado 4.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Novabridge Biosciences. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NBP hoy?
Novabridge Biosciences (NBP) se evalúa hoy en 4.47. El instrumento se negocia dentro de 4.40 - 4.65; el cierre de ayer ha sido 4.54 y el volumen comercial ha alcanzado 274. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NBP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Novabridge Biosciences?
Novabridge Biosciences se evalúa actualmente en 4.47. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.89% y USD. Monitoree los movimientos de NBP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NBP?
Puede comprar acciones de Novabridge Biosciences (NBP) al precio actual de 4.47. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.47 o 4.77, mientras que 274 y -1.54% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NBP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NBP?
Invertir en Novabridge Biosciences implica tener en cuenta el rango anual 3.83 - 5.14 y el precio actual 4.47. Muchos comparan -12.35% y -0.89% antes de colocar órdenes en 4.47 o 4.77. Estudie los cambios diarios de precios de NBP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Novabridge Biosciences?
El precio más alto de Novabridge Biosciences (NBP) en el último año ha sido 5.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.83 - 5.14, una comparación con 4.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Novabridge Biosciences en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Novabridge Biosciences?
El precio más bajo de Novabridge Biosciences (NBP) para el año ha sido 3.83. La comparación con los actuales 4.47 y 3.83 - 5.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NBP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NBP?
En el pasado, Novabridge Biosciences ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 4.54 y -0.89% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 4.54
- Open
- 4.54
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Low
- 4.40
- High
- 4.65
- Volumen
- 274
- Cambio diario
- -1.54%
- Cambio mensual
- -12.35%
- Cambio a 6 meses
- -0.89%
- Cambio anual
- -0.89%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -3.426 M
- Pronós.
- -1.460 M
- Prev.
- 6.413 M
- Act.
- -0.698 M
- Pronós.
- 0.034 M
- Prev.
- -0.346 M
- Act.
- 4.706%
- Pronós.
- Prev.
- 4.506%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.