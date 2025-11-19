- 概要
NBP: Novabridge Biosciences
NBPの今日の為替レートは、-1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり4.40の安値と4.65の高値で取引されました。
Novabridge Biosciencesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NBP株の現在の価格は？
Novabridge Biosciencesの株価は本日4.47です。4.40 - 4.65内で取引され、前日の終値は4.54、取引量は274に達しました。NBPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Novabridge Biosciencesの株は配当を出しますか？
Novabridge Biosciencesの現在の価格は4.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.89%やUSDにも注目します。NBPの動きはライブチャートで確認できます。
NBP株を買う方法は？
Novabridge Biosciencesの株は現在4.47で購入可能です。注文は通常4.47または4.77付近で行われ、274や-1.54%が市場の動きを示します。NBPの最新情報はライブチャートで確認できます。
NBP株に投資する方法は？
Novabridge Biosciencesへの投資では、年間の値幅3.83 - 5.14と現在の4.47を考慮します。注文は多くの場合4.47や4.77で行われる前に、-12.35%や-0.89%と比較されます。NBPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Novabridge Biosciencesの株の最高値は？
Novabridge Biosciencesの過去1年の最高値は5.14でした。3.83 - 5.14内で株価は大きく変動し、4.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Novabridge Biosciencesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Novabridge Biosciencesの株の最低値は？
Novabridge Biosciences(NBP)の年間最安値は3.83でした。現在の4.47や3.83 - 5.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NBPの動きはライブチャートで確認できます。
NBPの株式分割はいつ行われましたか？
Novabridge Biosciencesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.54、-0.89%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 4.54
- 始値
- 4.54
- 買値
- 4.47
- 買値
- 4.77
- 安値
- 4.40
- 高値
- 4.65
- 出来高
- 274
- 1日の変化
- -1.54%
- 1ヶ月の変化
- -12.35%
- 6ヶ月の変化
- -0.89%
- 1年の変化
- -0.89%
