NBP: Novabridge Biosciences

4.47 USD 0.07 (1.54%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NBPの今日の為替レートは、-1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり4.40の安値と4.65の高値で取引されました。

Novabridge Biosciencesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NBP株の現在の価格は？

Novabridge Biosciencesの株価は本日4.47です。4.40 - 4.65内で取引され、前日の終値は4.54、取引量は274に達しました。NBPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Novabridge Biosciencesの株は配当を出しますか？

Novabridge Biosciencesの現在の価格は4.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.89%やUSDにも注目します。NBPの動きはライブチャートで確認できます。

NBP株を買う方法は？

Novabridge Biosciencesの株は現在4.47で購入可能です。注文は通常4.47または4.77付近で行われ、274や-1.54%が市場の動きを示します。NBPの最新情報はライブチャートで確認できます。

NBP株に投資する方法は？

Novabridge Biosciencesへの投資では、年間の値幅3.83 - 5.14と現在の4.47を考慮します。注文は多くの場合4.47や4.77で行われる前に、-12.35%や-0.89%と比較されます。NBPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Novabridge Biosciencesの株の最高値は？

Novabridge Biosciencesの過去1年の最高値は5.14でした。3.83 - 5.14内で株価は大きく変動し、4.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Novabridge Biosciencesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Novabridge Biosciencesの株の最低値は？

Novabridge Biosciences(NBP)の年間最安値は3.83でした。現在の4.47や3.83 - 5.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NBPの動きはライブチャートで確認できます。

NBPの株式分割はいつ行われましたか？

Novabridge Biosciencesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.54、-0.89%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
4.40 4.65
1年のレンジ
3.83 5.14
以前の終値
4.54
始値
4.54
買値
4.47
買値
4.77
安値
4.40
高値
4.65
出来高
274
1日の変化
-1.54%
1ヶ月の変化
-12.35%
6ヶ月の変化
-0.89%
1年の変化
-0.89%
19 11月, 水曜日
13:30
USD
住宅建設着工数
実際
期待
13:30
USD
建設許可（Building Permits）
実際
期待
13:30
USD
住宅建設着工数前月比
実際
期待
15:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-3.426 M
期待
-1.460 M
6.413 M
15:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.698 M
期待
0.034 M
-0.346 M
18:00
USD
20年債券オークション
実際
期待
4.506%
19:00
USD
FOMC議事録
実際
期待