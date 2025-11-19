报价部分
货币 / NBP
回到股票

NBP: Novabridge Biosciences

4.47 USD 0.07 (1.54%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NBP汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点4.40和高点4.65进行交易。

关注Novabridge Biosciences动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NBP股票今天的价格是多少？

Novabridge Biosciences股票今天的定价为4.47。它在4.40 - 4.65范围内交易，昨天的收盘价为4.54，交易量达到274。NBP的实时价格图表显示了这些更新。

Novabridge Biosciences股票是否支付股息？

Novabridge Biosciences目前的价值为4.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.89%和USD。实时查看图表以跟踪NBP走势。

如何购买NBP股票？

您可以以4.47的当前价格购买Novabridge Biosciences股票。订单通常设置在4.47或4.77附近，而274和-1.54%显示市场活动。立即关注NBP的实时图表更新。

如何投资NBP股票？

投资Novabridge Biosciences需要考虑年度范围3.83 - 5.14和当前价格4.47。许多人在以4.47或4.77下订单之前，会比较-12.35%和。实时查看NBP价格图表，了解每日变化。

Novabridge Biosciences股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Novabridge Biosciences的最高价格是5.14。在3.83 - 5.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Novabridge Biosciences的绩效。

Novabridge Biosciences股票的最低价格是多少？

Novabridge Biosciences（NBP）的最低价格为3.83。将其与当前的4.47和3.83 - 5.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBP股票是什么时候拆分的？

Novabridge Biosciences历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.54和-0.89%中可见。

日范围
4.40 4.65
年范围
3.83 5.14
前一天收盘价
4.54
开盘价
4.54
卖价
4.47
买价
4.77
最低价
4.40
最高价
4.65
交易量
274
日变化
-1.54%
月变化
-12.35%
6个月变化
-0.89%
年变化
-0.89%
19 十一月, 星期三
13:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
前值
13:30
USD
营建许可
实际值
预测值
前值
13:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
前值
15:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-3.426 M
预测值
-1.460 M
前值
6.413 M
15:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.698 M
预测值
0.034 M
前值
-0.346 M
18:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.506%
19:00
USD
FOMC 会议纪要
实际值
预测值
前值