NBP: Novabridge Biosciences
今日NBP汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点4.40和高点4.65进行交易。
关注Novabridge Biosciences动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NBP股票今天的价格是多少？
Novabridge Biosciences股票今天的定价为4.47。它在4.40 - 4.65范围内交易，昨天的收盘价为4.54，交易量达到274。NBP的实时价格图表显示了这些更新。
Novabridge Biosciences股票是否支付股息？
Novabridge Biosciences目前的价值为4.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.89%和USD。实时查看图表以跟踪NBP走势。
如何购买NBP股票？
您可以以4.47的当前价格购买Novabridge Biosciences股票。订单通常设置在4.47或4.77附近，而274和-1.54%显示市场活动。立即关注NBP的实时图表更新。
如何投资NBP股票？
投资Novabridge Biosciences需要考虑年度范围3.83 - 5.14和当前价格4.47。许多人在以4.47或4.77下订单之前，会比较-12.35%和。实时查看NBP价格图表，了解每日变化。
Novabridge Biosciences股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Novabridge Biosciences的最高价格是5.14。在3.83 - 5.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Novabridge Biosciences的绩效。
Novabridge Biosciences股票的最低价格是多少？
Novabridge Biosciences（NBP）的最低价格为3.83。将其与当前的4.47和3.83 - 5.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBP股票是什么时候拆分的？
Novabridge Biosciences历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.54和-0.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.54
- 开盘价
- 4.54
- 卖价
- 4.47
- 买价
- 4.77
- 最低价
- 4.40
- 最高价
- 4.65
- 交易量
- 274
- 日变化
- -1.54%
- 月变化
- -12.35%
- 6个月变化
- -0.89%
- 年变化
- -0.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -3.426 M
- 预测值
- -1.460 M
- 前值
- 6.413 M
- 实际值
- -0.698 M
- 预测值
- 0.034 M
- 前值
- -0.346 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.506%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值