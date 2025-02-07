CotaçõesSeções
NBN: Northeast Bank

99.84 USD 1.79 (1.76%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NBN para hoje mudou para -1.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.50 e o mais alto foi 101.25.

Veja a dinâmica do par de moedas Northeast Bank. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de NBN hoje?

Hoje Northeast Bank (NBN) está avaliado em 99.84. O instrumento é negociado dentro de -1.76%, o fechamento de ontem foi 101.63, e o volume de negociação atingiu 98. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NBN em tempo real.

As ações de Northeast Bank pagam dividendos?

Atualmente Northeast Bank está avaliado em 99.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 30.97% e USD. Monitore os movimentos de NBN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de NBN?

Você pode comprar ações de Northeast Bank (NBN) pelo preço atual 99.84. Ordens geralmente são executadas perto de 99.84 ou 100.14, enquanto 98 e -1.39% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NBN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de NBN?

Investir em Northeast Bank envolve considerar a faixa anual 74.01 - 113.01 e o preço atual 99.84. Muitos comparam -8.60% e 10.13% antes de enviar ordens em 99.84 ou 100.14. Estude as mudanças diárias de preço de NBN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Northeast Bank?

O maior preço de Northeast Bank (NBN) no último ano foi 113.01. As ações oscilaram bastante dentro de 74.01 - 113.01, e a comparação com 101.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Northeast Bank no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Northeast Bank?

O menor preço de Northeast Bank (NBN) no ano foi 74.01. A comparação com o preço atual 99.84 e 74.01 - 113.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NBN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de NBN?

No passado Northeast Bank passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 101.63 e 30.97% após os eventos corporativos.

Faixa diária
99.50 101.25
Faixa anual
74.01 113.01
Fechamento anterior
101.63
Open
101.25
Bid
99.84
Ask
100.14
Low
99.50
High
101.25
Volume
98
Mudança diária
-1.76%
Mudança mensal
-8.60%
Mudança de 6 meses
10.13%
Mudança anual
30.97%
