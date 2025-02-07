QuotazioniSezioni
Valute / NBN
Tornare a Azioni

NBN: Northeast Bank

100.16 USD 1.47 (1.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NBN ha avuto una variazione del -1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.50 e ad un massimo di 101.25.

Segui le dinamiche di Northeast Bank. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NBN News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NBN oggi?

Oggi le azioni Northeast Bank sono prezzate a 100.16. Viene scambiato all'interno di -1.45%, la chiusura di ieri è stata 101.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 183. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NBN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Northeast Bank pagano dividendi?

Northeast Bank è attualmente valutato a 100.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 31.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NBN.

Come acquistare azioni NBN?

Puoi acquistare azioni Northeast Bank al prezzo attuale di 100.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.16 o 100.46, mentre 183 e -1.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NBN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NBN?

Investire in Northeast Bank implica considerare l'intervallo annuale 74.01 - 113.01 e il prezzo attuale 100.16. Molti confrontano -8.31% e 10.48% prima di effettuare ordini su 100.16 o 100.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NBN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Northeast Bank?

Il prezzo massimo di Northeast Bank nell'ultimo anno è stato 113.01. All'interno di 74.01 - 113.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 101.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Northeast Bank utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Northeast Bank?

Il prezzo più basso di Northeast Bank (NBN) nel corso dell'anno è stato 74.01. Confrontandolo con gli attuali 100.16 e 74.01 - 113.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NBN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NBN?

Northeast Bank ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 101.63 e 31.39%.

Intervallo Giornaliero
99.50 101.25
Intervallo Annuale
74.01 113.01
Chiusura Precedente
101.63
Apertura
101.25
Bid
100.16
Ask
100.46
Minimo
99.50
Massimo
101.25
Volume
183
Variazione giornaliera
-1.45%
Variazione Mensile
-8.31%
Variazione Semestrale
10.48%
Variazione Annuale
31.39%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8