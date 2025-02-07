- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NBN: Northeast Bank
Il tasso di cambio NBN ha avuto una variazione del -1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.50 e ad un massimo di 101.25.
Segui le dinamiche di Northeast Bank. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBN News
- Northeast Bank CFO Richard Cohen to step down, Delmolino to succeed
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Northeast Bank (NBN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Northeast Bank: Wait For A Better Price In This Fine Company (NASDAQ:NBN)
- Earnings call transcript: Northeast Bancorp Q4 2025 beats expectations
- Northeast Bancorp Q4 FY25 slides: net income reaches $25.2M, asset quality concerns emerge
- Northeast Bancorp earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Northeast Bank: Time For An Upgrade (NASDAQ:NBN)
- Northeast Bank: Shares Haven't Fallen Enough To Justify Buying (NASDAQ:NBN)
- Northeast Bank (NBN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NBN oggi?
Oggi le azioni Northeast Bank sono prezzate a 100.16. Viene scambiato all'interno di -1.45%, la chiusura di ieri è stata 101.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 183. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NBN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Northeast Bank pagano dividendi?
Northeast Bank è attualmente valutato a 100.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 31.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NBN.
Come acquistare azioni NBN?
Puoi acquistare azioni Northeast Bank al prezzo attuale di 100.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.16 o 100.46, mentre 183 e -1.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NBN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NBN?
Investire in Northeast Bank implica considerare l'intervallo annuale 74.01 - 113.01 e il prezzo attuale 100.16. Molti confrontano -8.31% e 10.48% prima di effettuare ordini su 100.16 o 100.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NBN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Northeast Bank?
Il prezzo massimo di Northeast Bank nell'ultimo anno è stato 113.01. All'interno di 74.01 - 113.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 101.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Northeast Bank utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Northeast Bank?
Il prezzo più basso di Northeast Bank (NBN) nel corso dell'anno è stato 74.01. Confrontandolo con gli attuali 100.16 e 74.01 - 113.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NBN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NBN?
Northeast Bank ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 101.63 e 31.39%.
- Chiusura Precedente
- 101.63
- Apertura
- 101.25
- Bid
- 100.16
- Ask
- 100.46
- Minimo
- 99.50
- Massimo
- 101.25
- Volume
- 183
- Variazione giornaliera
- -1.45%
- Variazione Mensile
- -8.31%
- Variazione Semestrale
- 10.48%
- Variazione Annuale
- 31.39%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8