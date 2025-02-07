KurseKategorien
NBN: Northeast Bank

99.84 USD 1.79 (1.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NBN hat sich für heute um -1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.50 bis zu einem Hoch von 101.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Northeast Bank-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

NBN News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NBN heute?

Die Aktie von Northeast Bank (NBN) notiert heute bei 99.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.76% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 101.63 und das Handelsvolumen erreichte 98. Das Live-Chart von NBN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NBN Dividenden?

Northeast Bank wird derzeit mit 99.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 30.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NBN zu verfolgen.

Wie kaufe ich NBN-Aktien?

Sie können Aktien von Northeast Bank (NBN) zum aktuellen Kurs von 99.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 99.84 oder 100.14 platziert, während 98 und -1.39% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NBN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NBN-Aktien?

Bei einer Investition in Northeast Bank müssen die jährliche Spanne 74.01 - 113.01 und der aktuelle Kurs 99.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -8.60% und 10.13%, bevor sie Orders zu 99.84 oder 100.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NBN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Northeast Bank?

Der höchste Kurs von Northeast Bank (NBN) im vergangenen Jahr lag bei 113.01. Innerhalb von 74.01 - 113.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 101.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Northeast Bank mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Northeast Bank?

Der niedrigste Kurs von Northeast Bank (NBN) im Laufe des Jahres betrug 74.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 99.84 und der Spanne 74.01 - 113.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NBN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NBN statt?

Northeast Bank hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 101.63 und 30.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
99.50 101.25
Jahresspanne
74.01 113.01
Vorheriger Schlusskurs
101.63
Eröffnung
101.25
Bid
99.84
Ask
100.14
Tief
99.50
Hoch
101.25
Volumen
98
Tagesänderung
-1.76%
Monatsänderung
-8.60%
6-Monatsänderung
10.13%
Jahresänderung
30.97%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8