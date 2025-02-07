- Aperçu
NBN: Northeast Bank
Le taux de change de NBN a changé de -1.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.50 et à un maximum de 101.25.
Suivez la dynamique Northeast Bank. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NBN Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NBN aujourd'hui ?
L'action Northeast Bank est cotée à 100.16 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.45%, a clôturé hier à 101.63 et son volume d'échange a atteint 183. Le graphique en temps réel du cours de NBN présente ces mises à jour.
L'action Northeast Bank verse-t-elle des dividendes ?
Northeast Bank est actuellement valorisé à 100.16. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 31.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NBN.
Comment acheter des actions NBN ?
Vous pouvez acheter des actions Northeast Bank au cours actuel de 100.16. Les ordres sont généralement placés à proximité de 100.16 ou de 100.46, le 183 et le -1.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NBN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NBN ?
Investir dans Northeast Bank implique de prendre en compte la fourchette annuelle 74.01 - 113.01 et le prix actuel 100.16. Beaucoup comparent -8.31% et 10.48% avant de passer des ordres à 100.16 ou 100.46. Consultez le graphique du cours de NBN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Northeast Bank ?
Le cours le plus élevé de Northeast Bank l'année dernière était 113.01. Au cours de 74.01 - 113.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 101.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Northeast Bank sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Northeast Bank ?
Le cours le plus bas de Northeast Bank (NBN) sur l'année a été 74.01. Sa comparaison avec 100.16 et 74.01 - 113.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NBN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NBN a-t-elle été divisée ?
Northeast Bank a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 101.63 et 31.39% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 101.63
- Ouverture
- 101.25
- Bid
- 100.16
- Ask
- 100.46
- Plus Bas
- 99.50
- Plus Haut
- 101.25
- Volume
- 183
- Changement quotidien
- -1.45%
- Changement Mensuel
- -8.31%
- Changement à 6 Mois
- 10.48%
- Changement Annuel
- 31.39%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8