货币 / NBN
NBN: Northeast Bank

99.84 USD 1.79 (1.76%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NBN汇率已更改-1.76%。当日，交易品种以低点99.50和高点101.25进行交易。

关注Northeast Bank动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

NBN新闻

常见问题解答

NBN股票今天的价格是多少？

Northeast Bank股票今天的定价为99.84。它在-1.76%范围内交易，昨天的收盘价为101.63，交易量达到64。NBN的实时价格图表显示了这些更新。

Northeast Bank股票是否支付股息？

Northeast Bank目前的价值为99.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.97%和USD。实时查看图表以跟踪NBN走势。

如何购买NBN股票？

您可以以99.84的当前价格购买Northeast Bank股票。订单通常设置在99.84或100.14附近，而64和-1.39%显示市场活动。立即关注NBN的实时图表更新。

如何投资NBN股票？

投资Northeast Bank需要考虑年度范围74.01 - 113.01和当前价格99.84。许多人在以99.84或100.14下订单之前，会比较-8.60%和。实时查看NBN价格图表，了解每日变化。

Northeast Bank股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northeast Bank的最高价格是113.01。在74.01 - 113.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northeast Bank的绩效。

Northeast Bank股票的最低价格是多少？

Northeast Bank（NBN）的最低价格为74.01。将其与当前的99.84和74.01 - 113.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBN股票是什么时候拆分的？

Northeast Bank历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.63和30.97%中可见。

日范围
99.50 101.25
年范围
74.01 113.01
前一天收盘价
101.63
开盘价
101.25
卖价
99.84
买价
100.14
最低价
99.50
最高价
101.25
交易量
64
日变化
-1.76%
月变化
-8.60%
6个月变化
10.13%
年变化
30.97%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8