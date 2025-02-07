クォートセクション
通貨 / NBN
NBN: Northeast Bank

99.84 USD 1.79 (1.76%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NBNの今日の為替レートは、-1.76%変化しました。日中、通貨は1あたり99.50の安値と101.25の高値で取引されました。

Northeast Bankダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

NBN株の現在の価格は？

Northeast Bankの株価は本日99.84です。-1.76%内で取引され、前日の終値は101.63、取引量は64に達しました。NBNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Northeast Bankの株は配当を出しますか？

Northeast Bankの現在の価格は99.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は30.97%やUSDにも注目します。NBNの動きはライブチャートで確認できます。

NBN株を買う方法は？

Northeast Bankの株は現在99.84で購入可能です。注文は通常99.84または100.14付近で行われ、64や-1.39%が市場の動きを示します。NBNの最新情報はライブチャートで確認できます。

NBN株に投資する方法は？

Northeast Bankへの投資では、年間の値幅74.01 - 113.01と現在の99.84を考慮します。注文は多くの場合99.84や100.14で行われる前に、-8.60%や10.13%と比較されます。NBNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Northeast Bankの株の最高値は？

Northeast Bankの過去1年の最高値は113.01でした。74.01 - 113.01内で株価は大きく変動し、101.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Northeast Bankのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Northeast Bankの株の最低値は？

Northeast Bank(NBN)の年間最安値は74.01でした。現在の99.84や74.01 - 113.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NBNの動きはライブチャートで確認できます。

NBNの株式分割はいつ行われましたか？

Northeast Bankは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、101.63、30.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
99.50 101.25
1年のレンジ
74.01 113.01
以前の終値
101.63
始値
101.25
買値
99.84
買値
100.14
安値
99.50
高値
101.25
出来高
64
1日の変化
-1.76%
1ヶ月の変化
-8.60%
6ヶ月の変化
10.13%
1年の変化
30.97%
