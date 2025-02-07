- 概要
NBN: Northeast Bank
NBNの今日の為替レートは、-1.76%変化しました。日中、通貨は1あたり99.50の安値と101.25の高値で取引されました。
Northeast Bankダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NBN News
- Northeast Bank (NBN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
よくあるご質問
NBN株の現在の価格は？
Northeast Bankの株価は本日99.84です。-1.76%内で取引され、前日の終値は101.63、取引量は64に達しました。NBNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Northeast Bankの株は配当を出しますか？
Northeast Bankの現在の価格は99.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は30.97%やUSDにも注目します。NBNの動きはライブチャートで確認できます。
NBN株を買う方法は？
Northeast Bankの株は現在99.84で購入可能です。注文は通常99.84または100.14付近で行われ、64や-1.39%が市場の動きを示します。NBNの最新情報はライブチャートで確認できます。
NBN株に投資する方法は？
Northeast Bankへの投資では、年間の値幅74.01 - 113.01と現在の99.84を考慮します。注文は多くの場合99.84や100.14で行われる前に、-8.60%や10.13%と比較されます。NBNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Northeast Bankの株の最高値は？
Northeast Bankの過去1年の最高値は113.01でした。74.01 - 113.01内で株価は大きく変動し、101.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Northeast Bankのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Northeast Bankの株の最低値は？
Northeast Bank(NBN)の年間最安値は74.01でした。現在の99.84や74.01 - 113.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NBNの動きはライブチャートで確認できます。
NBNの株式分割はいつ行われましたか？
Northeast Bankは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、101.63、30.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 101.63
- 始値
- 101.25
- 買値
- 99.84
- 買値
- 100.14
- 安値
- 99.50
- 高値
- 101.25
- 出来高
- 64
- 1日の変化
- -1.76%
- 1ヶ月の変化
- -8.60%
- 6ヶ月の変化
- 10.13%
- 1年の変化
- 30.97%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8