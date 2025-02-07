- Panorámica
NBN: Northeast Bank
El tipo de cambio de NBN de hoy ha cambiado un -1.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.50, mientras que el máximo ha alcanzado 101.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Northeast Bank. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NBN News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NBN hoy?
Northeast Bank (NBN) se evalúa hoy en 99.84. El instrumento se negocia dentro de -1.76%; el cierre de ayer ha sido 101.63 y el volumen comercial ha alcanzado 64. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NBN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Northeast Bank?
Northeast Bank se evalúa actualmente en 99.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 30.97% y USD. Monitoree los movimientos de NBN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NBN?
Puede comprar acciones de Northeast Bank (NBN) al precio actual de 99.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 99.84 o 100.14, mientras que 64 y -1.39% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NBN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NBN?
Invertir en Northeast Bank implica tener en cuenta el rango anual 74.01 - 113.01 y el precio actual 99.84. Muchos comparan -8.60% y 10.13% antes de colocar órdenes en 99.84 o 100.14. Estudie los cambios diarios de precios de NBN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Northeast Bank?
El precio más alto de Northeast Bank (NBN) en el último año ha sido 113.01. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 74.01 - 113.01, una comparación con 101.63 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Northeast Bank en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Northeast Bank?
El precio más bajo de Northeast Bank (NBN) para el año ha sido 74.01. La comparación con los actuales 99.84 y 74.01 - 113.01 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NBN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NBN?
En el pasado, Northeast Bank ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 101.63 y 30.97% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 101.63
- Open
- 101.25
- Bid
- 99.84
- Ask
- 100.14
- Low
- 99.50
- High
- 101.25
- Volumen
- 64
- Cambio diario
- -1.76%
- Cambio mensual
- -8.60%
- Cambio a 6 meses
- 10.13%
- Cambio anual
- 30.97%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8