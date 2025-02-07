- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NBN: Northeast Bank
Курс NBN за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.39, а максимальная — 104.09.
Следите за динамикой Northeast Bank. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NBN
- Northeast Bank CFO Richard Cohen to step down, Delmolino to succeed
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Northeast Bank (NBN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Northeast Bank: Wait For A Better Price In This Fine Company (NASDAQ:NBN)
- Earnings call transcript: Northeast Bancorp Q4 2025 beats expectations
- Northeast Bancorp Q4 FY25 slides: net income reaches $25.2M, asset quality concerns emerge
- Northeast Bancorp earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Northeast Bank: Time For An Upgrade (NASDAQ:NBN)
- Northeast Bank: Shares Haven't Fallen Enough To Justify Buying (NASDAQ:NBN)
- Northeast Bank (NBN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NBN сегодня?
Northeast Bank (NBN) сегодня оценивается на уровне 101.63. Инструмент торгуется в пределах -0.99%, вчерашнее закрытие составило 102.65, а торговый объем достиг 129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northeast Bank?
Northeast Bank в настоящее время оценивается в 101.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.32% и USD. Отслеживайте движения NBN на графике в реальном времени.
Как купить акции NBN?
Вы можете купить акции Northeast Bank (NBN) по текущей цене 101.63. Ордера обычно размещаются около 101.63 или 101.93, тогда как 129 и -1.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NBN?
Инвестирование в Northeast Bank предполагает учет годового диапазона 74.01 - 113.01 и текущей цены 101.63. Многие сравнивают -6.97% и 12.10% перед размещением ордеров на 101.63 или 101.93. Изучайте ежедневные изменения цены NBN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Northeast Bank?
Самая высокая цена Northeast Bank (NBN) за последний год составила 113.01. Акции заметно колебались в пределах 74.01 - 113.01, сравнение с 102.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northeast Bank на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Northeast Bank?
Самая низкая цена Northeast Bank (NBN) за год составила 74.01. Сравнение с текущими 101.63 и 74.01 - 113.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NBN?
В прошлом Northeast Bank проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.65 и 33.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 102.65
- Open
- 103.69
- Bid
- 101.63
- Ask
- 101.93
- Low
- 101.39
- High
- 104.09
- Объем
- 129
- Дневное изменение
- -0.99%
- Месячное изменение
- -6.97%
- 6-месячное изменение
- 12.10%
- Годовое изменение
- 33.32%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8