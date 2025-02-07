КотировкиРазделы
NBN
NBN: Northeast Bank

101.63 USD 1.02 (0.99%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NBN за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.39, а максимальная — 104.09.

Следите за динамикой Northeast Bank. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости NBN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NBN сегодня?

Northeast Bank (NBN) сегодня оценивается на уровне 101.63. Инструмент торгуется в пределах -0.99%, вчерашнее закрытие составило 102.65, а торговый объем достиг 129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NBN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northeast Bank?

Northeast Bank в настоящее время оценивается в 101.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.32% и USD. Отслеживайте движения NBN на графике в реальном времени.

Как купить акции NBN?

Вы можете купить акции Northeast Bank (NBN) по текущей цене 101.63. Ордера обычно размещаются около 101.63 или 101.93, тогда как 129 и -1.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NBN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NBN?

Инвестирование в Northeast Bank предполагает учет годового диапазона 74.01 - 113.01 и текущей цены 101.63. Многие сравнивают -6.97% и 12.10% перед размещением ордеров на 101.63 или 101.93. Изучайте ежедневные изменения цены NBN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Northeast Bank?

Самая высокая цена Northeast Bank (NBN) за последний год составила 113.01. Акции заметно колебались в пределах 74.01 - 113.01, сравнение с 102.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northeast Bank на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Northeast Bank?

Самая низкая цена Northeast Bank (NBN) за год составила 74.01. Сравнение с текущими 101.63 и 74.01 - 113.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NBN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NBN?

В прошлом Northeast Bank проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.65 и 33.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
101.39 104.09
Годовой диапазон
74.01 113.01
Предыдущее закрытие
102.65
Open
103.69
Bid
101.63
Ask
101.93
Low
101.39
High
104.09
Объем
129
Дневное изменение
-0.99%
Месячное изменение
-6.97%
6-месячное изменение
12.10%
Годовое изменение
33.32%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8