MTUL: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
A taxa do MTUL para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.28 e o mais alto foi 30.28.
Veja a dinâmica do par de moedas ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MTUL hoje?
Hoje ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) está avaliado em 30.28. O instrumento é negociado dentro de -0.62%, o fechamento de ontem foi 30.47, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MTUL em tempo real.
As ações de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN pagam dividendos?
Atualmente ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN está avaliado em 30.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 31.14% e USD. Monitore os movimentos de MTUL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MTUL?
Você pode comprar ações de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) pelo preço atual 30.28. Ordens geralmente são executadas perto de 30.28 ou 30.58, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MTUL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MTUL?
Investir em ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN envolve considerar a faixa anual 20.38 - 34.28 e o preço atual 30.28. Muitos comparam -9.07% e -4.54% antes de enviar ordens em 30.28 ou 30.58. Estude as mudanças diárias de preço de MTUL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações UBS AG?
O maior preço de UBS AG (MTUL) no último ano foi 34.28. As ações oscilaram bastante dentro de 20.38 - 34.28, e a comparação com 30.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações UBS AG?
O menor preço de UBS AG (MTUL) no ano foi 20.38. A comparação com o preço atual 30.28 e 20.38 - 34.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MTUL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MTUL?
No passado ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.47 e 31.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 30.47
- Open
- 30.28
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Low
- 30.28
- High
- 30.28
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.62%
- Mudança mensal
- -9.07%
- Mudança de 6 meses
- -4.54%
- Mudança anual
- 31.14%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4