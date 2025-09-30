- Übersicht
MTUL: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
Der Wechselkurs von MTUL hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.28 bis zu einem Hoch von 30.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MTUL heute?
Die Aktie von ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) notiert heute bei 30.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.62% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.47 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von MTUL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MTUL Dividenden?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN wird derzeit mit 30.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 31.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MTUL zu verfolgen.
Wie kaufe ich MTUL-Aktien?
Sie können Aktien von ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) zum aktuellen Kurs von 30.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.28 oder 30.58 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MTUL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MTUL-Aktien?
Bei einer Investition in ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN müssen die jährliche Spanne 20.38 - 34.28 und der aktuelle Kurs 30.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -9.07% und -4.54%, bevor sie Orders zu 30.28 oder 30.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MTUL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von UBS AG?
Der höchste Kurs von UBS AG (MTUL) im vergangenen Jahr lag bei 34.28. Innerhalb von 20.38 - 34.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von UBS AG?
Der niedrigste Kurs von UBS AG (MTUL) im Laufe des Jahres betrug 20.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.28 und der Spanne 20.38 - 34.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MTUL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MTUL statt?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.47 und 31.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.47
- Eröffnung
- 30.28
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Tief
- 30.28
- Hoch
- 30.28
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- -9.07%
- 6-Monatsänderung
- -4.54%
- Jahresänderung
- 31.14%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4