MTUL: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
今日MTUL汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点30.28和高点30.28进行交易。
关注ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MTUL股票今天的价格是多少？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN股票今天的定价为30.28。它在-0.62%范围内交易，昨天的收盘价为30.47，交易量达到1。MTUL的实时价格图表显示了这些更新。
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN股票是否支付股息？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN目前的价值为30.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.14%和USD。实时查看图表以跟踪MTUL走势。
如何购买MTUL股票？
您可以以30.28的当前价格购买ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN股票。订单通常设置在30.28或30.58附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MTUL的实时图表更新。
如何投资MTUL股票？
投资ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN需要考虑年度范围20.38 - 34.28和当前价格30.28。许多人在以30.28或30.58下订单之前，会比较-9.07%和。实时查看MTUL价格图表，了解每日变化。
UBS AG股票的最高价格是多少？
在过去一年中，UBS AG的最高价格是34.28。在20.38 - 34.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN的绩效。
UBS AG股票的最低价格是多少？
UBS AG（MTUL）的最低价格为20.38。将其与当前的30.28和20.38 - 34.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MTUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MTUL股票是什么时候拆分的？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.47和31.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.47
- 开盘价
- 30.28
- 卖价
- 30.28
- 买价
- 30.58
- 最低价
- 30.28
- 最高价
- 30.28
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- -9.07%
- 6个月变化
- -4.54%
- 年变化
- 31.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值