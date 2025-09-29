报价部分
货币 / MTUL
回到股票

MTUL: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

30.28 USD 0.19 (0.62%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MTUL汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点30.28和高点30.28进行交易。

关注ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MTUL股票今天的价格是多少？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN股票今天的定价为30.28。它在-0.62%范围内交易，昨天的收盘价为30.47，交易量达到1。MTUL的实时价格图表显示了这些更新。

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN股票是否支付股息？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN目前的价值为30.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.14%和USD。实时查看图表以跟踪MTUL走势。

如何购买MTUL股票？

您可以以30.28的当前价格购买ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN股票。订单通常设置在30.28或30.58附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MTUL的实时图表更新。

如何投资MTUL股票？

投资ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN需要考虑年度范围20.38 - 34.28和当前价格30.28。许多人在以30.28或30.58下订单之前，会比较-9.07%和。实时查看MTUL价格图表，了解每日变化。

UBS AG股票的最高价格是多少？

在过去一年中，UBS AG的最高价格是34.28。在20.38 - 34.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN的绩效。

UBS AG股票的最低价格是多少？

UBS AG（MTUL）的最低价格为20.38。将其与当前的30.28和20.38 - 34.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MTUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MTUL股票是什么时候拆分的？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.47和31.14%中可见。

日范围
30.28 30.28
年范围
20.38 34.28
前一天收盘价
30.47
开盘价
30.28
卖价
30.28
买价
30.58
最低价
30.28
最高价
30.28
交易量
1
日变化
-0.62%
月变化
-9.07%
6个月变化
-4.54%
年变化
31.14%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值