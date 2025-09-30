- Panoramica
MTUL: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
Il tasso di cambio MTUL ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.28 e ad un massimo di 30.28.
Segui le dinamiche di ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MTUL oggi?
Oggi le azioni ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN sono prezzate a 30.28. Viene scambiato all'interno di -0.62%, la chiusura di ieri è stata 30.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MTUL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN pagano dividendi?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN è attualmente valutato a 30.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 31.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MTUL.
Come acquistare azioni MTUL?
Puoi acquistare azioni ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN al prezzo attuale di 30.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.28 o 30.58, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MTUL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MTUL?
Investire in ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN implica considerare l'intervallo annuale 20.38 - 34.28 e il prezzo attuale 30.28. Molti confrontano -9.07% e -4.54% prima di effettuare ordini su 30.28 o 30.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MTUL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni UBS AG?
Il prezzo massimo di UBS AG nell'ultimo anno è stato 34.28. All'interno di 20.38 - 34.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UBS AG?
Il prezzo più basso di UBS AG (MTUL) nel corso dell'anno è stato 20.38. Confrontandolo con gli attuali 30.28 e 20.38 - 34.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MTUL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MTUL?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.47 e 31.14%.
- Chiusura Precedente
- 30.47
- Apertura
- 30.28
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Minimo
- 30.28
- Massimo
- 30.28
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- -9.07%
- Variazione Semestrale
- -4.54%
- Variazione Annuale
- 31.14%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4