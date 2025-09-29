- Обзор рынка
MTUL: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
Курс MTUL за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.28, а максимальная — 30.28.
Следите за динамикой ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MTUL сегодня?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) сегодня оценивается на уровне 30.28. Инструмент торгуется в пределах -0.62%, вчерашнее закрытие составило 30.47, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN в настоящее время оценивается в 30.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.14% и USD. Отслеживайте движения MTUL на графике в реальном времени.
Как купить акции MTUL?
Вы можете купить акции ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) по текущей цене 30.28. Ордера обычно размещаются около 30.28 или 30.58, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MTUL?
Инвестирование в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN предполагает учет годового диапазона 20.38 - 34.28 и текущей цены 30.28. Многие сравнивают -9.07% и -4.54% перед размещением ордеров на 30.28 или 30.58. Изучайте ежедневные изменения цены MTUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции UBS AG?
Самая высокая цена UBS AG (MTUL) за последний год составила 34.28. Акции заметно колебались в пределах 20.38 - 34.28, сравнение с 30.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции UBS AG?
Самая низкая цена UBS AG (MTUL) за год составила 20.38. Сравнение с текущими 30.28 и 20.38 - 34.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MTUL?
В прошлом ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.47 и 31.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.47
- Open
- 30.28
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Low
- 30.28
- High
- 30.28
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- -9.07%
- 6-месячное изменение
- -4.54%
- Годовое изменение
- 31.14%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%