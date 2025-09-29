- Panorámica
MTUL: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
El tipo de cambio de MTUL de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.28, mientras que el máximo ha alcanzado 30.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MTUL hoy?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) se evalúa hoy en 30.28. El instrumento se negocia dentro de -0.62%; el cierre de ayer ha sido 30.47 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MTUL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN se evalúa actualmente en 30.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 31.14% y USD. Monitoree los movimientos de MTUL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MTUL?
Puede comprar acciones de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) al precio actual de 30.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 30.28 o 30.58, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MTUL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MTUL?
Invertir en ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN implica tener en cuenta el rango anual 20.38 - 34.28 y el precio actual 30.28. Muchos comparan -9.07% y -4.54% antes de colocar órdenes en 30.28 o 30.58. Estudie los cambios diarios de precios de MTUL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de UBS AG?
El precio más alto de UBS AG (MTUL) en el último año ha sido 34.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.38 - 34.28, una comparación con 30.47 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de UBS AG?
El precio más bajo de UBS AG (MTUL) para el año ha sido 20.38. La comparación con los actuales 30.28 y 20.38 - 34.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MTUL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MTUL?
En el pasado, ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 30.47 y 31.14% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 30.47
- Open
- 30.28
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Low
- 30.28
- High
- 30.28
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- -9.07%
- Cambio a 6 meses
- -4.54%
- Cambio anual
- 31.14%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.