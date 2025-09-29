- 概要
MTUL: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
MTULの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり30.28の安値と30.28の高値で取引されました。
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
MTUL株の現在の価格は？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNの株価は本日30.28です。-0.62%内で取引され、前日の終値は30.47、取引量は1に達しました。MTULのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNの株は配当を出しますか？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNの現在の価格は30.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は31.14%やUSDにも注目します。MTULの動きはライブチャートで確認できます。
MTUL株を買う方法は？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNの株は現在30.28で購入可能です。注文は通常30.28または30.58付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。MTULの最新情報はライブチャートで確認できます。
MTUL株に投資する方法は？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNへの投資では、年間の値幅20.38 - 34.28と現在の30.28を考慮します。注文は多くの場合30.28や30.58で行われる前に、-9.07%や-4.54%と比較されます。MTULの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
UBS AGの株の最高値は？
UBS AGの過去1年の最高値は34.28でした。20.38 - 34.28内で株価は大きく変動し、30.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
UBS AGの株の最低値は？
UBS AG(MTUL)の年間最安値は20.38でした。現在の30.28や20.38 - 34.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MTULの動きはライブチャートで確認できます。
MTULの株式分割はいつ行われましたか？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.47、31.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.47
- 始値
- 30.28
- 買値
- 30.28
- 買値
- 30.58
- 安値
- 30.28
- 高値
- 30.28
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.62%
- 1ヶ月の変化
- -9.07%
- 6ヶ月の変化
- -4.54%
- 1年の変化
- 31.14%
