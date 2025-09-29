クォートセクション
通貨 / MTUL
MTUL: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

30.28 USD 0.19 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTULの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり30.28の安値と30.28の高値で取引されました。

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MTUL株の現在の価格は？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNの株価は本日30.28です。-0.62%内で取引され、前日の終値は30.47、取引量は1に達しました。MTULのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNの株は配当を出しますか？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNの現在の価格は30.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は31.14%やUSDにも注目します。MTULの動きはライブチャートで確認できます。

MTUL株を買う方法は？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNの株は現在30.28で購入可能です。注文は通常30.28または30.58付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。MTULの最新情報はライブチャートで確認できます。

MTUL株に投資する方法は？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNへの投資では、年間の値幅20.38 - 34.28と現在の30.28を考慮します。注文は多くの場合30.28や30.58で行われる前に、-9.07%や-4.54%と比較されます。MTULの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

UBS AGの株の最高値は？

UBS AGの過去1年の最高値は34.28でした。20.38 - 34.28内で株価は大きく変動し、30.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

UBS AGの株の最低値は？

UBS AG(MTUL)の年間最安値は20.38でした。現在の30.28や20.38 - 34.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MTULの動きはライブチャートで確認できます。

MTULの株式分割はいつ行われましたか？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETNは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.47、31.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
30.28 30.28
1年のレンジ
20.38 34.28
以前の終値
30.47
始値
30.28
買値
30.28
買値
30.58
安値
30.28
高値
30.28
出来高
1
1日の変化
-0.62%
1ヶ月の変化
-9.07%
6ヶ月の変化
-4.54%
1年の変化
31.14%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待